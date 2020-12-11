شكرا لقرائتكم خبر عن 6 من أمراض المناعة الذاتية ليس لها علاج.. أبرزها الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت العصور القديمة شاهدا على أمراض نتجت عن ظروف غير طبيعية في وظائف بنيوية أو خلوية في الجسم، ويتم تعريف المرض على أنه حالة شذوذ أو خلل وظيفي في عضو معين أو جزء معين من الجسم ، وله سمة شاملة وقد عُرف أنه قضى على مجموعات سكانية بأكملها في الماضي.

ما هو مرض المناعة الذاتية؟

إذا كان جسمنا عرضة للهجوم من الأمراض، فهو قادر على إطلاق دفاعاته أيضًا، ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، يتم إنشاء الدفاع بالجسم تلقائيًا عن طريق شبكة واسعة من الخلايا والأنسجة التي تعمل باستمرار في اليقظة وتبحث عن العناصر المسببة للأمراض لمكافحتها.

وتنتشر هذه الآلية الرائعة في شكل جهاز المناعة لدينا بالكامل في جميع أنحاء الجسم وتشمل أنواعًا عديدة من الأنسجة والخلايا والأعضاء والبروتينات.

ويمكن للجهاز المناعي أن يميز بشكل أساسي نسيجًا غريبًا عن النسيج الأصلي ويمكنه التعرف على الذات من غير الذات، ويتم التخلص من الخلايا الميتة والمعيبة بواسطة الآلية.

ومن المرجح أن يؤدي الشخص الذي لديه تاريخ عائلي من أمراض المناعة الذاتية أو الأشخاص المعرضين لبعض العدوى إلى تحفيز جهاز المناعة أو دواء جديد يغير نظام المناعة لدينا إلى جانب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل ، وانقطاع الطمث ، وأثناء الولادة ، وما إلى ذلك ، هي الأسباب الشائعة لاضطرابات المناعة الذاتية.

6 أنواع من أمراض المناعة الذاتية؟

نظرًا لكون نظام المناعة لدينا متقدمًا ومعقدًا ، فمن المحتمل أن يخطئ ويتطور إلى أنواع من الاضطرابات المناعية، فأمراض المناعة الذاتية هي أحد هذه الأشكال التي يهاجم فيها الجهاز المناعي عن طريق الخطأ خلايا وأنسجة الجسم السليمة.

ويشير تقرير صادر عن Medical News Today إلى أن أمراض المناعة الذاتية يمكن أن تؤثر على كل جزء أو جهاز من الجسم تقريبًا، وهناك أكثر من 80 حالة من هذه الحالات ، وبعضها أكثر احتمالًا من البعض الآخر.

حتى الآن ، لا تُعرف أسباب كافية لحالات المناعة الذاتية ، لكن العوامل الوراثية إلى جانب العدوى السابقة والعوامل البيئية يمكن أن تغير أو تؤثر على تطورها اللاحق. في حين أن أمراض المناعة الذاتية شائعة نسبيًا ، فإن بعض الأنواع التي تحدث بشكل متكرر هي:

الصدفية

يقال إن المرض يغير التكوين الصحي لخلايا الجلد، ويمكن أن تتراوح الأعراض من بقع متقشرة وجافة ومثيرة للحكة في الجلد إلى آلام المفاصل.

وفقًا للتقديرات ، يعاني أكثر من 8 ملايين شخص في الولايات المتحدة من الصدفية ويؤثر المرض على 2-3٪ من سكان العالم. الإجهاد والالتهابات هي بعض الأسباب أو النقاط المحفزة لمرض الصدفية.

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو

نوع من اضطرابات المناعة الذاتية ، الذى يعرف باسم التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو يسمى أيضًا قصور الغدة الدرقية ، وفيه لا يتم إنتاج هرمون الغدة الدرقية بطريقة كافية مما يؤدي إلى حدوث تورم في مقدمة العنق يُعرف باسم تضخم الغدة الدرقية.

هرمون الغدة الدرقية ضروري للحفاظ على التمثيل الغذائي إلى جانب التحكم في معدل ضربات القلب. لذلك ، يؤثر المرض على أعضاء الجسم تقريبًا ، بما في ذلك القلب والدماغ والجلد والعضلات، وقد تؤدي الحالة إلى مشاكل جلدية وآلام في المفاصل والاكتئاب والإمساك وتورم الغدة الدرقية والإرهاق. كما أن الغدة الدرقية شائعة عند الرجال .

مرض جريفز يالغدة الدرقية

بخلاف قصور الغدة الدرقية، فإن مرض جريفز هو اضطراب مناعي ذاتي، حيث يقوم الجهاز المناعي بإجبار الغدة الدرقية على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية المفرطة التي تصبح مفرطة النشاط.

و الغدة الدرقية هي المسؤولة عن موازنة معدل التمثيل الغذائي في الجسم وتوجيه تدفق الطاقة، وينتج عن حالة فرط نشاط الغدة الدرقية حالات غير طبيعية بما في ذلك سرعة القلب ، وارتعاش العضلات ، والتعرق ، وفقدان الوزن ، وما إلى ذلك. يمكن أن يكون سبب المرض لأسباب وراثية إرسال إشارات تحفيز كاذبة إلى الغدة مما يؤدي إلى فرط إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

رأينا في كثير من الأحيان أشخاصًا في سن الشيخوخة يشكون من آلام المفاصل على جانبي الساقين والتي يمكن أن تكون من أعراض التهاب المفاصل، ويسبب مرض المناعة الذاتية الذي يصيب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي تورمًا مؤلمًا وخللًا وتيبسًا في المفاصل والمعصمين واليدين.

و تؤثر الحالة على المفاصل في كلا الجانبين على الرغم من إصابة أعضاء أخرى، أيضًا يمكن أن يؤدي المرض إلى حالات التهابية حول القلب والرئتين أيضًا. مع عدم وجود سبب ثابت ، فإن العوامل البيئية والوراثية هي العوامل المحفزة. ويؤثر المرض على المفاصل التي تتورم وتضعف.

الذئبة الجهازية

يشير مرض الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) إلى حالة تتميز بالتهاب الجلد والمفاصل والأعضاء الداخلية عندما تكون شديدة. يقال أن مرض الذئبة يصيب حوالي 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة و 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم. غالبية المرضى هم من الإناث. تتراوح أعراض مرض الذئبة الحمراء من آلام العضلات والمفاصل وحساسية الشمس والتعب والحمى وما إلى ذلك.

مرض السكر النوع 1

يقوم الجهاز المناعي بتدمير الخلايا في البنكرياس التي تفرز الأنسولين. وبالتالي ، فإن البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسولين في الجسم مما يؤدي إلى نقص الأنسولين.

ويشير نقص الأنسولين إلى أنه لا يمكن نقل السكر في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تتطور أمراض المناعة الذاتية لأي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الاجتماعية ، ولكن بعض العوامل تزيد من خطر الإصابة. بينما تختلف عوامل الخطر اعتمادًا على نوع حالة المناعة الذاتية ، فإن العوامل المشتركة مثل الجينات والعوامل البيئية والعرق والجنس وما إلى ذلك تميل إلى التأثير على بدايتها. يُفضل أن تسري بعض حالات المناعة الذاتية في العائلات وقد يرث الشخص الجينات التي تدفعها إلى مستوى معين من المخاطر ، والتي يمكن أن تتطور إلى اضطراب عند تشغيلها.

ويمكن أن تؤثر العوامل البيئية بما في ذلك التعرض لأشعة الشمس وبعض المواد الكيميائية والهجوم الفيروسي أو البكتيري على تطور حالات المناعة الذاتية.

هل يوجد علاج لأمراض المناعة الذاتية؟

بينما لا يوجد علاج لحالة المناعة الذاتية ، يمكن للعلاجات أن تقلل الأعراض أو تزيلها أو تؤخر تطور المرض نسبيًا، وفي بعض الحالات ، يمكن أن يساعد تناول الأدوية البديلة في توفير العلاج عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يتطلبه بشكل طبيعي.

وتشمل هذه الحالات مرض السكري من النوع الأول ، حيث لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين ، كما أن مرض الغدة الدرقية يعيق آلية أجسامنا لإنتاج الكمية المطلوبة من هرمون الغدة الدرقية.