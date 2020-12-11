شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم "الكيتو" يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Translational Medicine حول وجود علاقة بين النظام الغذائي السليم والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن نظام الكيتو الذى يسهم في خسارة الكثير من الكيلوجرامات لأصحاب الوزرن الزائد يساعدك أيضا في الحماية من الفيروس، طبقا لما ورد في موقع indiatimes.

وأظهرت الدراسة أن للمكملات الغذائية والأنظمة الغذائية دورا هاما في منع خطر الإصابة بالفيروس، لأنها تكسب الجهاز المناعى فوائد عديدة وتعزز وظائف الجسم الحيوية لمقاومة الأمراض والجراثيم، حيث أثبتت أن اتباع نظام غذائى معين قد يكون أحد أفضل المدافعين في معركتك ضد الفيروس .

وأشارت الدراسة إلى أن النظام الغذائي المعروف بـ"الكيتو" يحظى بفوائد عديدة أهمها انقاص الوزن، والتحكم في الكوليسترول ، كما أنه يساعد في التخفيف من خطر الإصابة بفيروس كورونا، نظرا لأن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يجعل الجسم يستخدم الدهون كوقود ، لذا فإنه يحظى بتأثير كبير على الجهاز المناعى للأفراد.

ويقول الباحثون إن النظام الغذائي الكيتو يعمل عن طريق زيادة مستويات الكيتون في البلازما، وهي المسئولة عن زيادة مستويات الطاقة وتنظيم الجينات التي تتحكم في مستويات الإجهاد التأكسدي وتديرها، حيث أوضح العلماء أن أجسام الكيتون نفسها تساعد في منع الاستجابة الالتهابية في حالات العدوى الفيروسية، وفي بعض الحالات يمكن أن تساعد في منع الاستجابة الالتهابية المفرطة التي قد تؤدي إلى شدتها في الحالات، كما يمكن لهذا النظام أن يعزز عمل الخلايا المناعية التكيفية ويقلل من المخاطر المرتبطة بـالفيروس.

كما تشير دراسات أخرى إلى التأثيرات الفعالة للنظام الغذائي الكيتو على الأنفلونزا من خلال تعزيز خلايا المناعة في الجسم ومحاربة بعض الأعراض المرتبطة بالعدوى.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الممارسة المطولة لنظام كيتو الغذائي قد تساعد في جعل الجسم محصنًا ضد عدة أنواع من الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا.