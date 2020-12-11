شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير شركات الأغذية العالمية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الباحثون مسحًا لشركات الأغذية الصغيرة والكبيرة في 16 دولة حول سمات سلامة الأغذية وخطط الطوارئ، ووجدوا أن أقل من نصف شركات الأغذية وثقت وضع خطط طوارئ للأوبئة وأزمات الصحة العامة.

ويتمثل أحد التحديات الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا في القدرة على الحصول على غذاء آمن وكاف، وبصرف النظر عن الآثار الصحية والاقتصادية الشديدة للوباء، فقد تأثر قطاع الأغذية أيضًا ، وكان يحدد طرقًا لضمان الأمن الغذائي.

ووضعت منظمة الصحة العالمية (WHO) وثائق توفر إرشادات حول دعم سلسلة الإمداد الغذائى، وتلبية احتياجات شركات الأغذية وأنظمة سلامة الأغذية الوطنية، ووفقًا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية، هناك خطر منخفض لانتقال فيروس كورونا من الطعام ، حيث لا يعيش الفيروس لفترة طويلة على عبوات المواد الغذائية.

على الرغم من وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق اللحوم الملوثة أو من الأسطح الملامسة للأغذية ، يظل الاتصال البشري بالبشر هو طريقة الانتقال الأولية. ومع ذلك فإن هذا له تأثير غير مباشر على تجارة المواد الغذائية.



استجابة شركات الأغذية لـ كورونا استجابة شركات الأغذية لـ كورونا

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة Food Control ، قدم فريق من الباحثين الدوليين تقريرًا عن مسح لتقييم استجابة شركات الأغذية لوباء فيروس كورونا .

أجرى الفريق مسحًا على 825 شركة أغذية تشارك في إنتاج الأغذية ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها وتجارة التجزئة وتجارة المواد الغذائية بالجملة في 16 دولة بين مايو وأغسطس 2020، وقاموا بتطوير استبيان لتحليل كيفية تأثير الوباء على سلامة الأغذية في الشركات.

عكست الأقسام المختلفة في الاستبيان طرق سلامة الأغذية لدى الشركات ، وكيف حاولت التخفيف من تأثير الوباء ، وكيف تحدد أنظمة سلامة الأغذية في سلسلة الإمداد الغذائي المتأثرة بـ كورونا ، وخطط التأهب للطوارئ.

كان أقل من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع صغيرة، وأقل من 50 موظفًا، وحوالي نصف الشركات تعمل في أغذية من أصل حيواني ، 30٪ تعمل في أغذية من أصل نباتي ، والباقي شركات خدمات غذائية.



نتائج الاستطلاعأشارت نتائج المسح إلى أن الشركات اتفقت بشدة على أنها نفذت إجراءات نظافة أكثر صرامة أثناء الوباء ، بما في ذلك شراء المزيد من معدات الحماية الشخصية للموظفين. نتائج الاستطلاعأشارت نتائج المسح إلى أن الشركات اتفقت بشدة على أنها نفذت إجراءات نظافة أكثر صرامة أثناء الوباء ، بما في ذلك شراء المزيد من معدات الحماية الشخصية للموظفين.

كشف التحليل أن حوالي 40٪ من الشركات ، صغيرة الحجم بشكل رئيسي ، لديها أنظمة أساسية فقط، وحوالي 54 ٪ من الشركات ليس لديها أنظمة حماية في مكانها، والشركات المتوسطة والكبيرة ، لديها حوالي 39٪ ، أنظمة معتمدة.

وباستخدام منهجية أفضل وأسوأ ، حدد المؤلفون أهم سمات كورونا التي أخذتها الشركات في الاعتبار. تبين أن أهم سمة هي "وعي الموظفين" يليه "نظافة الشيء" ، وكلاهما أكدته منظمة الصحة العالمية كأولويات قصوى.

احتلت سمات "فحص درجة حرارة العمال" و "البروتوكولات الصحية من منظمة الصحة العالمية" مرتبة مرتفعة من حيث الأهمية. هذا على الأرجح بسبب زيادة وعي الموظفين أثناء الوباء ، مع عدم دخول العمال المرضى إلى العمل.

وعلى الرغم من أن الوباء قد زاد من أهمية استخدام معدات الحماية الشخصية، إلا أن نتائج المسح أشارت إلى أن "استخدام الأقنعة والقفازات" لم يكن له أي أهمية ، ربما بسبب استخدامها حتى قبل انتشار الوباء.

لكن في سلسلة التوريد الغذائي ، كانت أنظمة سلامة الأغذية في قسم البيع بالتجزئة هي الأكثر تضرراً بينما كان التخزين هو الأقل تأثراً.

أشار تحليل بيانات المسح إلى أنه يمكن تقسيم خطط الطوارئ إلى حالات طوارئ مرتبطة بالغذاء و / أو البيئة وحالات الطوارئ المرتبطة باضطرابات لم تكن من صنع الإنسان أو لم يكن من الممكن منعها.

وكانت الشركات الكبيرة والصغيرة تتناقض في ممارسات التأهب للطوارئ. وجدت الشركات الصغيرة ذات الموارد البشرية والمالية والتقنية الأقل صعوبة في تنفيذ متطلبات سلامة الأغذية مقارنة بالشركات المتوسطة والكبيرة الحجم.