الأرجنتين تحصل على لقاح كورونا الروسي.. وأول جرعة للرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأرجنتين حصولها على جرعات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، للبدء في التطعيم به قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الحكومة، الخميس، قولها إن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز سيكون أول من يتلقى اللقاح المرشح.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، صرح فرنانديز بأن الحكومة تعتزم تطعيم نحو 10 ملايين أرجنتيني قبل مارس/آذار, عندما تحتفل حكومته بالذكرى السنوية الأولى لتوليها مراسم الحكم في البلاد.
وأضاف أن هناك خيارًا لتعزيز الحملة بـ5 ملايين جرعة إضافية في مارس/آذار، مشيراً إلى أن المنظمين المحليين ما زالوا بحاجة إلى الموافقة على استخدام اللقاح.
وتم نشر لقاح سبوتنيك في روسيا، لكنه لم يخضع لتجارب في الأرجنتين.
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