شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكونات لقاح فايزر بعد إصابة اثنين بردود فعل تحسسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدّر لقاح الفيروس التاجي كورونا من شركة فايزر، عناوين الصحف البريطانية، بعد أن تم الكشف عن إصابة شخصين تلقيا لقاح فايزر بردود فعل تحسسية.ووفقا لتقرير جريدة "mirroo" البريطانية، فإن الشخصين يتعافيان ، ولكن الأخبار دفعت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إلى تقديم نصائح وقائية إلى مؤسسات خدمات الصحة البريطانية NHS بأن أي شخص لديه تاريخ من ردود الفعل التحسسية "الهامة" تجاه الأدوية أو الطعام أو اللقاحات يجب ألا يتلقى لقاحا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "نحن نحقق بشكل كامل في التقريرين اللذين تم إبلاغنا بهما على سبيل الأولوية. بمجرد مراجعة جميع المعلومات ، سنقوم بإبلاغ النصائح المحدثة.

وأضاف : ولكن، تماشياً مع النصيحة الحالية ، ننصح أي شخص لديه تاريخ من رد فعل تحسسي كبير بسبب تلقي لقاح فايزر بالتحدث إلى إخصائي الرعاية الصحية الذي يدير اللقاح، فلا يزال سبب وطبيعة ردود الفعل التحسسية غير واضحين.



قائمة مكونات لقاح كورونا

مكونات لقاح فايزر يحتوي لقاح Pfizer / BioNTech على مجموعة من المكونات ، إلى جانب المادة الفعالة ، تسمى BNT162b2 RNA. مكونات لقاح فايزر يحتوي لقاح Pfizer / BioNTech على مجموعة من المكونات ، إلى جانب المادة الفعالة ، تسمى BNT162b2 RNA.

بجانب مكونات أخرى وهى :

- ALC-0315 = (4-هيدروكسي بيوتيل) أزانيديل) مكرر (هكسان -6.1-دييل) مكرر (2-هيكسيديكانوات) ،

- ALC-0159 = 2 [(بولي إيثيلين جلايكول) -2000] -N ، N- ديتتراديسيل أسيتاميد ،

- الكولسترول ، 5

- كلوريد البوتاسيوم .

- البوتاسيوم هيدروجين فوسفات.

- كلوريد الصوديوم.

- ثنائي هيدرات فوسفات الهيدروجين ثنائي الصوديوم.

وفي حديثها إلى The Mirror ، قالت الدكتورة كات باسفورد من موقع الدكتور زافا على الإنترنت: "يمكن إعطاء التطعيمات بأمان للأشخاص الذين يعانون من الحساسية بشكل عام ، وخطر حدوث تفاعل تحسسي نادر الحدوث ، على الرغم من أن هذا يمكن أن يعتمد على نوع الحساسية لديهم.

ولكن إذا كنت قلقًا بشأن أي من أنواع الحساسية لديك ، وكيف يمكن أن تؤثر على رد فعلك تجاه لقاح الفيروس التاجي ، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك."

في حالة حدوث رد فعل تحسسي استجابة للقاح ، لحسن الحظ ، سيتم تدريب جميع المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يديرون اللقاح على معرفة كيفية الاستجابة.

وأضاف الدكتور باسفورد: سيتم تدريب جميع المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يقدمون اللقاحات على إدارة ردود الفعل التحسسية ، ويجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى معدات الطوارئ والأدوية إذا حدث رد فعل شديد بشكل غير متوقع.

"في بعض الحالات ، حيث يكون من المعروف أن الشخص قد أصيب برد فعل شديد في الماضي ، قد يوصى بإعطاء اللقاح في المستشفى حيث يمكن مراقبة المريض عن كثب."