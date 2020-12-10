موريتانيا تطلق حملة "تلاوة القرآن" لرفع بلاء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات الموريتانية الاستعانة بالمساجد وتلاوة القرآن من منابرها للقضاء على فيروس كورونا، الذي تزداد الوفيات والإصابات به كل يوم.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد أعمر طالب، الخميس، قرارا يقضي بإطلاق تلاوة للقرآن طوال الوقت باستخدام مكبرات الصوت في حملة أطلق عليها "بالقرآن نرفع البلاء"، وذلك للمساهمة في جهود الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح القرار الوزاري أن الاستعانة بالقرآن هو للتبرك والتضرع لرفع البلاء، وأن القرار موجه إلى "جميع أئمة المساجد على عموم التراب الوطني" وأن العمل به يبدأ من اليوم.

وتسعى موريتانيا للتصدي للموجة الثانية من جائحة كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة الموريتانية منذ أكثر من أسبوعين، فقد تقرر إغلاق المدارس لمدة أسبوعين تفاديا لانتشار العدوى.

وسبق للسلطات الموريتانية أن علقت تأدية صلاة الجمعة لأسابيع وألغت صلاة التراويح خلال رمضان ونزعت أفرشة المساجد وفرضت التباعد فيها.

وزادت الإصابات الإجمالية على 10 آلاف حالة، بينما تجاوزت الوفيات المائتي حالة، وأعلنت اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا استمرار انعقادها الدائم لمتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من تدابير.