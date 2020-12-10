آمال اللقاح تقود أسواق المال الإماراتية لمكاسب أسبوعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت أسواق دبي وأبوظبي على ارتفاع في نهاية جلسة الخميس وحققت مكاسب على مدار الأسبوع، مدعومة بالآمال حيال تعافٍ اقتصادي أسرع.

ويتوقع الخبراء تعافي الاقتصاد سريعا في ضوء التطورات على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وحسب رويترز، شملت موجة التفاؤل أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق الخليج، لتصعد صعودا مطردا في الأسابيع الستة الأخيرة، ويتجاوز خام برنت 49 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3% إلى 2547 نقطة، مدعوما بزيادة 1.5% في بنك دبي الإسلامي و3.3% في الاتحاد العقارية.

وصعد مؤشر دبي 5.3% خلال الأسبوع بأكمله.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.6% إلى 5109 نقطة، حيث صعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6% وبنك أبوظبي التجاري 1.8%.

وانتعش المؤشر عقب خسارة في الأسبوع السابق ليغلق على مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

استثمارات الأجانب تقفز في الشركات العقارية



وحتى 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، قفزت استثمارات الأجانب في الشركات العقارية المدرجة في أسواق المال الإماراتية، إلى 21.2 مليار درهم ما يعكس ثقة كبيرة ناتجة عن المسيرة الناجحة لتلك الشركات.

وحسب الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ارتفع عدد الأسهم التي تعود ملكيتها لمستثمرين أجانب في 6 شركات عقارية مدرجة في أسواق المال الإماراتية إلى 8.4 مليار سهم تقريبا.

وجاءت القفزة الكبيرة في عدد وقيمة الأسهم التي يملكها الأجانب في الشركات العقارية عقب الارتفاعات القوية التي شهدتها أسعار هذه الشركات خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية مما حفز على الاستثمار في أسهمها.

وتسمح غالبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية للأجانب بملكية تصل إلى 49% من رأس المال ومن ضمنها الشركات العقارية التي تعد من أكثر الشركات نشاطا في الأسواق.

