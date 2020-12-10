برعاية اللجنة الرباعية.. عباس يستعد للتفاوض مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاستعداد للتفاوض مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية، وبرعاية اللجنة الرباعية الدولية.

جاء ذلك لدى استقباله، الخميس، وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا غونزاليس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت غونزاليس إلى رام الله، حيث اطلعها الرئيس الفلسطيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن عباس أكد "استعداد الجانب الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبرعاية اللجنة الرباعية الدولية".

وتضم اللجنة الرباعية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.

ولفت البيان إلى أن غونزاليس نقلت رسالة إلى عباس من رئيس الوزراء الإسباني، أكد فيها على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الوزيرة الإسبانية موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسبانيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

من جانبه، شكر عباس إسبانيا على "مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي في دعم تحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي منذ عام 2014.