شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا تبدأ إجراء تجارب لقاح كورونا على المراهقين من سن 12إلى 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مودرنا اليوم الخميس، إنها بدأت أول دراسة للقاحها لفيروس كورونا في دراسة المرحلة المتوسطة إلى الأخيرة، لاختبار لقاح كورونا المُرشح على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12و18 عامًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.يتم إجراء الدراسة بالتعاون مع هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (باردا).

قال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا: "هدفنا هو الإعلان عن بيانات في ربيع عام 2021 من شأنها أن تدعم استخدام mRNA-1273 في المراهقين قبل العام الدراسي 2021".

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للبدء في توزيع الجرعات الأولى من لقاحات كورونا من كل من مودرنا Modernaو فايزر Pfizer / BioNTech المنافسة للبالغين، بناءً على موافقة تنظيمية للاستخدام في حالات الطوارئ، من لجنة من المستشارين الخارجيين للولايات المتحدة، تجتمع هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس لمناقشة ما إذا كانت ستوصي باستخدام لقاح شركة Pfizer للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بالولايات المتحدة، حيث تتوقع اعتماد اللقاح كما فعلت بريطانيا مؤخرا ، وذلك بعد تزايد إصابات كورونا في العالم وخصوصا بالولايات المتحدة، ومن المقرر عقد اجتماع مماثل لمستشاري هيئة الغذاء والدواء في 17 ديسمبر لمناقشة لقاح مودرنا.

تدرس شركة فايزر Pfizerأيضًا اجراء تجارب على مرشحها في المشاركين الذين لا تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.