كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - انخفاض السكر لدى الأطفال حديثي الولادة، يسمى نقص السكر في الدم عند الأطفال حديثي الولادة، يشير إلى انخفاض نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال؛ ليوضح لنا أسباب وأعراض والمضاعفات والعلاج والوقاية من انخفاض السكر لدى الأطفال حديثي الولادة.

أسباب انخفاض السكر لدى الأطفال حديثي الولادة

الأطفال

يحتاج الأطفال إلى سكر الدم (الجلوكوز)؛ للحصول على الطاقة. يستخدم الدماغ معظم هذا الجلوكوز.

يحصل الطفل على الجلوكوز من الأم عبر المشيمة قبل الولادة. بعد الولادة ، يحصل الطفل على الجلوكوز من الأم من خلال لبنها أو من الحليب الاصطناعي. يمكن للطفل أيضًا أن ينتج بعض الجلوكوز في الكبد.

يمكن أن ينخفض ​​مستوى الجلوكوز إذا:

وُجد الكثير من الأنسولين في الدم. الأنسولين هو هرمون يسحب الجلوكوز من الدم.

الطفل غير قادر على إنتاج ما يكفي من الجلوكوز.

يستخدم جسم الطفل الجلوكوز أكثر مما يتم إنتاجه.

لا يستطيع الطفل تناول ما يكفي من الجلوكوز عن طريق الرضاعة.

يحدث نقص السكر في الدم لدى الأطفال حديثي الولادة عندما يتسبب مستوى الجلوكوز عند الوليد في ظهور أعراض أو يكون أقل من النطاق الذي يعتبر آمنًا لعمر الطفل. يحدث في حوالي 1 إلى 3 من كل 1000 ولادة.

من المرجح أن يكون انخفاض مستوى السكر في الدم عند الرضع الذين لديهم واحد أو أكثر من عوامل الخطر التالية:

يولد مبكرًا ، أو مصابًا بعدوى خطيرة ، أو يحتاج إلى أكسجين بعد الولادة مباشرةً.

الأم مصابة بداء السكري (غالبًا ما يكون هؤلاء الأطفال أكبر من المعتاد)

نمو أبطأ من المتوقع في الرحم أثناء الحمل.

حجم أصغر أو أكبر مما كان متوقعاً بالنسبة لسن الحمل

أعراض انخفاض السكر لدى الأطفال حديثي الولادة

انخفاض نسبة السكر في الدم

قد لا تظهر أعراض على الأطفال الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم. إذا كان طفلك يعاني من أحد عوامل الخطر لانخفاض نسبة السكر في الدم ، فستقوم الممرضات في المستشفى بفحص مستوى السكر في دم طفلك ، حتى لو لم تكن هناك أعراض.

أيضًا ، غالبًا ما يتم فحص مستوى السكر في الدم للأطفال الذين يعانون من هذه الأعراض:

جلد شاحب أو مزرق اللون.

مشاكل في التنفس ، مثل توقف التنفس (انقطاع النفس) ، أو سرعة التنفس ، أو صوت الشخير.

التهيج أو الخمول.

ارتخاء العضلات.

سوء التغذية أو القيء.

مشاكل في الحفاظ على دفء الجسم.

رعشة أو رعشة أو تعرق أو نوبات.

المضاعفات المحتملة لانخفاض السكر لدى الأطفال حديثي الولادة

انخفاض نسبة السكر في الدم

قد يؤثر الانخفاض الحاد أو المستمر في مستوى السكر في الدم على وظيفة الطفل العقلية. في حالات نادرة ، قد تحدث نوبات أو قصور في القلب. ومع ذلك ، قد تكون هذه المشاكل أيضًا بسبب السبب الكامن وراء انخفاض نسبة السكر في الدم ، وليس نتيجة لانخفاض نسبة السكر في الدم نفسها.

علاج انخفاض السكر لدى الأطفال حديثي الولادة

الأطفال حديثي الولادة

سيحتاج الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستوى السكر في الدم إلى تغذية إضافية بحليب الأم أو الحليب الاصطناعي. قد يحتاج الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية إلى الحصول على حليب إضافي إذا كانت الأم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الحليب. (يمكن أن يساعد التدليك باليد الثدي أو شفط المزيد من الحليب.) في بعض الأحيان يمكن إعطاء هلام السكر عن طريق الفم بشكل مؤقت إذا لم يكن هناك ما يكفي من الحليب.

قد يحتاج الرضيع إلى محلول سكر يُعطَى عن طريق الوريد إذا كان غير قادر على الأكل عن طريق الفم ، أو إذا كان مستوى السكر في الدم منخفضًا جدًا.

سيستمر العلاج حتى يتمكن الطفل من الحفاظ على مستوى السكر في الدم، قد يستغرق هذا ساعات أو أياماً، قد يحتاج الأطفال الذين ولدوا مبكرًا أو أصيبوا بعدوى أو ولدوا بوزن منخفض إلى العلاج لفترة أطول من الوقت.

إذا استمر انخفاض السكر في الدم ، في حالات نادرة ، قد يتلقى الطفل أيضًا دواءً لزيادة مستوى السكر في الدم، في حالات نادرة جدًا، قد يحتاج الأطفال حديثو الولادة الذين يعانون من نقص السكر في الدم الشديد جدًا والذين لا يتحسنون بالعلاج إلى جراحة لإزالة جزء من البنكرياس (لتقليل إنتاج الأنسولين).

الوقاية من انخفاض السكر لدى الأطفال حديثي الولادة

سكر الدم

إذا كنتِ مصابة بداء السكري أثناء الحمل ، فتابعي مع طبيبك للتحكم في مستوى السكر في الدم. تأكدي من مراقبة مستوى السكر في دم طفلك حديث الولادة بعد الولادة.