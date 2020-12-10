كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - فترة النفاس بعد الولادة القيصرية، القسم C هو إجراء يتم فيه ولادة الطفل من خلال الجراحة، بدلاً من الولادة المهبلية، تتم الولادة عن طريق شق جراحي في الرحم وبطن الأم. اليوم بسبب التقدم في التكنولوجيا الطبية والرعاية الطبية، أصبحت الولادة القيصرية أكثر أمانًا لكنها تشكل مخاطر كثيرة على الأم.

هل الولادة القيصرية تؤخر الدورة الشهرية؟

فترة النفاس

تتساءل معظم النساء اللواتي يخضعن لعملية ولادة قيصرية عما إذا كانت الجراحة يمكن أن تؤخر الدورة الشهرية، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد، ليجيبنا عن هذا التساؤل حول فترة النفاس بعد الولادة القيصرية، وقال لا تؤخر الولادة القيصرية فترة النفاس تعود الدورات الشهرية بعد فترة من الوقت اعتمادًا على هرموناتك وحالتك الصحية والرضاعة الطبيعية، ومع ذلك، فإنه يؤثر على طبيعة الفترة، تختلف طريقة حدوث الدورة الشهرية بعد الولادة القيصرية.

متى تستأنف الدورة الشهرية بعد العملية القيصرية؟

النفاس

كم من الوقت تحتاجين إلى انتظار دورتك الشهرية الأولى بعد الولادة القيصرية يعتمد بشكل أساسي على هرموناتك. تميل مستويات هرمون الحمل والإستروجين والبروجسترون بعد الولادة إلى أن تكون في الجانب السفلي. الرضاعة الطبيعية هي عامل حاسم آخر.

1. إذا كنت ترضعين

بما أن الرضاعة الطبيعية تؤثر على المستويات الهرمونية، فإن لها تأثيراً على فتراتك بعد الولادة القيصرية. يزيد البرولاكتين ويسبب تأخير التبويض. لذلك تحتاج الأمهات المرضعات إلى الانتظار لمدة ستة أشهر على الأقل حتى تعود فتراتهن. إذا كانت الرضاعة الطبيعية غير منتظمة، فقد تحدث الدورة الشهرية أيضًا بشكل غير منتظم.

2. إذا لم تكوني مرضعة

إذا كنت لا ترضعين طفلك، ينخفض ​​مستوى البرولاكتين، مما يؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية في وقت أقرب. في بعض الحالات، قد تحدث الدورة الأولى بعد ستة أسابيع فقط من إجراء ولادة قيصرية. إذا لم تحصلي على فترة لمدة 3 أشهر، فقد حان الوقت لطلب نصيحة الطبيب.

هل تؤثر الدورة الشهرية الأولى على حليب الأم؟

فترة النفاس

عندما تأتي دورتك الشهرية للمرة الأولى بعد ولادة قيصرية، قد يكون هناك تغيير في إمداد حليب الثدي أو رد فعل طفلك للحليب. يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية خلال هذه المرحلة إلى:

انخفاض في إدرار حليب الثدي.

تغيير في تكوين ومذاق الحليب.

تغييرات في عدد مرات إرضاع طفلك.

ليس لهذه التغييرات تأثير كبير على قدرتك على الرضاعة الطبيعية.

ما العوامل التي تؤثر على دورتك الشهرية بعد العملية القيصرية؟

قلة الراحة

تتضمن بعض العوامل ما يلي:

الضغط العصبي

قلة الراحة

مشاكل الوزن

المضاعفات إن وجدت

ما هي الفترة الأولى بعد الولادة القيصرية ؟

الولادة القيصرية

تختلف الفترة الأولى بعد ولادة قيصرية عن تلك التي تلي الولادة المهبلية بالطرق التالية:

1. تكون مؤلمة

بسبب التغيرات الهرمونية ، قد تعاني بعض الأمهات من تقلصات أقوى وفترات مؤلمة بعد الولادة القيصرية.

2. تكون ثقيلة

تعاني بعض الأمهات من تدفق كثيف بعد العملية القيصرية بسبب الشق الذي تم إجراؤه في الرحم وجدار الرحم. عادة ، يصبح التدفق طبيعيًا بمرور الوقت. ولكن إذا استمر ، فمن المستحسن زيارة طبيب نسائي.

3. يمكن أن تكون الدورة الشهرية أخف وأقل إيلاماً

في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الدورة الشهرية أخف بكثير من المعتاد ولن تكون مؤلمة أيضًا. كما لوحظ أن النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي قد تم حل مشاكلهن الشهرية بعد ولادة الطفل. السبب الذي يُعتقد أنه يسبب فترات أخف بعد الولادة القيصرية هو زيادة مستويات البروجسترون. يساعد المستوى العالي في موازنة مستويات هرمون الأستروجين مما يساعد على نمو خلايا الرحم.

4. يمكن أن تستمر لفترة أطول

بشكل عام ، الفترة الأولى بعد العملية القيصرية تستمر لمدة أسبوع ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يستمر النزيف لأكثر من 12 يومًا.

5. يكون دم الدورة الشهرية أحمر ساطعاً في اللون

إذا لاحظت أن التدفق الخاص بك أحمر فاتح، فلا داعي للذعر! هذا هو الدم الذي تكون بعد الجراحة وبالتالي فهو جديد نسبيًا.

6. يمكن نزول جلطات دموية

قد تؤدي دورتك الشهرية الأولى أيضًا إلى طرد جلطات الدم الحمراء الفاتحة أو الداكنة. قد لا يتمكن مضاد التخثر الذي يطلقه الجسم خلال فترات الحيض لتجنب تجلط الدم في الدورة الشهرية من العمل بكفاءة ، مما يزيد من فرص تكوين الجلطة.

فترات غير منتظمة بعد عملية قيصرية

بعد الولادة القيصرية

عادة، هذا هو الحال بالنسبة لمعظم النساء اللواتي خضعن لعملية قيصرية. لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تعود الدورة الشهرية إلى طبيعتها مرة أخرى. أي أنهم يحصلون على دورة 28 يومًا قريبًا. ولكن في الوقت نفسه ، يمكن أن تكون هناك فترات غير منتظمة أيضًا لدى بعض النساء. قد تكون هذه الحالة ناتجة عن العديد من العوامل بما في ذلك الإجهاد أو حالة الغدة الدرقية أو فقدان الوزن أو حتى زيادة الوزن. في بعض النساء في منتصف الثلاثينيات من العمر ، يمكن أن يحدث انقطاع الطمث مبكرًا ، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

هل يؤثر ربط البوق على الدورة الشهرية؟

لمنع فرص الحمل

تختار العديد من النساء ربط البوق بعد الولادة القيصرية. إنه إجراء يتم فيه قطع أو سد قناتي فالوب لمنع فرص الحمل. ليس لربط البوق أي تأثير على فترة ولادة قيصرية أو فترة نقاهة. في بعض الحالات ، تعرضت النساء اللواتي خضعن لكل من التقاضي القيصري والبوق لنزيف حاد.

متى نطلب المساعدة الطبية؟

العملية القيصرية

يجب عليك طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعانين من ذلك خلال الفترة الأولى بعد العملية القيصرية.

1. تدفق ثقيل للغاية

إذا انتهيت من تغيير الفوطة عدة مرات في اليوم، فقد حان الوقت لرؤية طبيبك النسائي.

2. حمى

إذا أصبت بالحمى مع الفترة الأولى أو بعد ذلك، فعليك زيارة طبيب أمراض النساء.

3. فترة طويلة الأمد

فترة سبعة أيام طبيعية، ولكن الدم الذي يستمر بعد ذلك ليس كذلك.

4. ألم شديد

إذا كنت تعانين من آلام لا تطاق وتقلصات في المعدة، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية.

5. الإرهاق

إذا شعرت بالإرهاق على مدار اليوم أو ظهرت عليك أي علامات لفقر الدم، فكلما رأيت طبيبك مبكرًا، كان ذلك أفضل.

6. غياب فترات

في حالة الرضاعة الطبيعية، قد يستغرق الأمر أكثر من ستة أشهر حتى تحدث الفترة الأولى بعد الولادة القيصرية. إذا لم تحدث الدورة الشهرية حتى بعد ستة أشهر، استشيري طبيبك النسائي.

ستكون هناك تغييرات في جسمك وكذلك في دورتك الشهرية بعد الولادة القيصرية. المفتاح هو الاهتمام بصحتك ، والتخلص من التوتر والاستمتاع بالأمومة. استشيري طبيبك عند الضرورة.