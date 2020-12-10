العلاقة بين تلعثم الطفل..والكتابة باليد الشمال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً -

التلعثم أو "التهتهة" لدى الطفل ..ظاهرة شائعة ما بين سن الثانية والثالثة، والمعروف أن الأم هي المعلمة الأولى لطفلها في مجال اللغة والنطق والكلام، وعليها أن تصلح أخطاءه اللغوية؛ حيث ترى طفلها يستطيع تكوين جملة سليمة لغوياً، ولكنها مشوهة ولا يفهمها أحد نتيجة لاضطرابات في نطق الحروف وعدم القدرة على نطق بعضها بالطريقة الصحيحة... فيما يعرف طبياً بالتلعثم أو اللدغة... معنا الدكتورة نيفين عمر أخصائية التربية الخاصة وتعديل سلوك للتوضيح ووضع العلاجات اللازمة

التلعثم..اضطرابات في نطق الحروف

معلومات تهمك

التلعثم..يشيع في الأطفال الذكور أكثر

التلعثم يأخذ مجراه غالباً في بعض الأسر، ويشيع أكثر في الأطفال الذكور، ومحاولة تغيير عادة استخدام اليد اليسرى لدى بعض الأطفال واستبدال اليمنى بها.. يؤدي إلى البدء في ظهور التلعثم لدى هؤلاء.

وتحليل ذلك : أن الجزء الخاص في المخ المسؤول عن التحكم في الكلام يتصل اتصالاً وثيقاً بالجزء المتحكم في حركة اليد المفضلة في الاستعمال، وإرغام الأم لطفلها على استعمال اليد التي لا يفضل الطفل استعمالها.

تؤدي إلى إرباك الجزء العصبي المسؤول عن التحكم في الحديث والكلمات الموجودة في المخ، وإلى ظهور التلعثم أو الثأثأة بالتبعية.. وهناك أطفال لا يبدو عليهم التلعثم إلا عند الإثارة فقط

ملابسات ظهور التلعثم على الطفل

الطفلة تهتز من الغيرة ..ولا تعبر

يبدأ الطفل الصغير في التلعثم بعد عودة أمه إلى المنزل عقب ولادتها في المستشفى، لرؤية أخته الرضيعة تشاركه حنان الأم

الطفل لن يبدي غيرته من أخته الرضيعة بصورة ظاهرة، ولكن اهتزازه للموقف الجديد سوف يسلبها الراحة والسكينة

والطفلة ذات العامين والنصف يظهر عليها التلعثم فجأة بعد رحيل أحد الأقارب المحببين للأسرة، وذلك لشغفها الشديد وتعلقها الكبير به

وكثيراً ما يظهر التلعثم حين تنتقل الأسرة للإقامة في منزل جديد، يلح الحنين للمكان القديم المعتاد على قلب الطفل الصغير، ومن ثم يبدو عليه التلعثم

وقد يبدأ التلعثم في الظهور على الطفل حين يغير الأب من عاداته فجأة، ويلجأ إلى نظام جديد أكثر شدة وحزماً على خلاف ما اعتاده منه طفله

ما هي علامات الثأثأة على الطفل؟

الثأثأة..تبديل حرف مكان حرف

الثأثأة... كأن يبدل حرفاً مكان حرف، استبدال حرف «س» مدرسة بمدرثة، أو استبدال حرف «ز» ترابيزة بترابيذة، حرف «ظ» في ضابط تنطق ذابط

كما تظهر الثأثأة عند وجود أي تشوه أو نقص في الأسنان، أو عقب سقوط أسنانه، أو في حالة وجود فجوات كبيرة بين قواطع الأسنان

وتظهر الثأثأة أيضاً في حالة بروز القواطع إلى الأمام بشكل ملحوظ، وأسوأ الحالات حينما تكون عيوب الأسنان في جانبي الفك وليس في القواطع الأمامية

حينئذ يهرب الهواء من الجانبين، ويتعذر نطق حرف «س» و«ز»... وينطق الطفل بدلهما حرف اللام

أسباب تلعثم الطفل في الكلام

الثأثأة ..حالة نفسية أحيانا

هنا تؤكد الدكتورة نيفين عمر: أحياناً كثيرة تكون الثأثأة حالة نفسية بحتة، كأن يقلد الطفل أحد الأبوين أو الإخوة أو طفلاً يلعب معه ويعاني من الثأثأة

لذا قبل العلاج تأكدي من خلو الأسرة والأطفال المحيطين به من شخص يعاني من هذا العيب

وقد تحدث نتيجة العصبية الزائدة للطفل لوجود أغراب أمامه أو تبدأ بعد مرض طويل أصابه،

والعلاج يبدأ بتقصي الحقائق عن الأسرة والمحيطين، وعلاج أي خلل في مسافات الأسنان... بعدها يمكن تدريب الطفل على الكلام الصحيح

طرق لعلاج الثأثأة

علمي طفلك نطق الحروف الصحيح

علمي طفلك كيف يبعد طرف اللسان عن الأسنان أثناء نطق حرف «س»، ولو مبدئياً؛ بأن ندفع طرف اللسان للخلف بخافض لسان، ثم يتدرب الطفل بعد ذلك وحده أو تحت إشراف أمام المرآة

أعطي طفلك أنبوبة صغيرة من المعدن البلاستيك واطلبي منه أن ينفخ فيها بينما الأنبوبة مسنودة على الشفاه والذقن... وبالنفخ سيصدر صوتاً مثل الصفير من الأنبوبة

بعد أن يجيد هذا نطلب منه نفخ الهواء بدون الأنبوبة ومحاولة الصفير بدونها... بعدها سيتعلم كيف يصدر حرف "س"، حاولي بعد ذلك إدخال حرف ال «س» في كلمات ثم في جمل مفيدة

حاولي تقوية عضلات الشفاة

في بعض الحالات نجد أن الطفل بدلاً من استبدال ال «ث» بـ «س» يستبدلها بحرف «ل» فتصبح مدرسة...مدلسة وكلمة سماح...لماح، وهذا العيب يمكن علاجه بتدريب الطفل على إخراج لسانه ما بين القواطع العليا والقواطع السفلى

لاحظي الحروف التي يعجز الطفل عن نطقها بشكل سليم؛ فإن كانت من حروف الشفاه كالميم والباء والفاء...فحاولي تقوية عضلات الشفاه ببعض التمارين البسيطة..كالنفخ في قصاصات الورق أو الصابون أو نفخ البالونات، مع استمرار ضم الشفاه وشدها للجانبين

وإن كان يبدل حروف اللام والراء فالأمر يحتاج لتقوية عضلات اللسان، بتدريب الطفل على فتح الفم وتثبيته مفتوحاً، ثم يحرك لسانه لأعلى محاولاً أن يكرر لا لا لا، وأن يشد عضلة اللسان بنطقها للل، وكذلك تحريك اللسان لجانبي الفم ورفعه للشفة العليا

ضعي قطرات العسل على الشفاه ليقوم الطفل بتحريك لسانه للوصول إليها في كل الاتجاهات، كما يمكن أن تساعدي طفلك لو أبدل بحرفي الكاف والجيم الثاء أو الدال... باستخدام خافض اللسان الطبي المصنوع من الخشب أو ملعقة بلاستيكية وتقومين بالضغط على وسط اللسان لينطق كا كا كا وهكذا

علمي طفلك في إطار المرح

من المفيد تدريب الطفل على مقاطع صوتية مكونة من الحرف زائد مع حروف المد الثلاثة مثل: ما، مي، مو - را، ري، رو - وتجهيز قائمة تحتوي على كلمات بها الحرف المراد علاج نطقه لدى الطفل لتدريبه عليه

أقحمي الحرف في مواضع مختلفة من الكلمة؛ أول الكلمة، ونصفها، وآخرها... تقوم الأم بذلك في إطار من المرح وبعمل مسابقة بين الإخوة

تعليمات على الأم مراعاتها

عليك البحث جيداً عن الأسباب التي تثير طفلها وتجعله متوتراً تفادياً لوجود التلعثم:

تجنبي الانفصال أو الانشغال عن طفلك في الشهور التالية إذا لاحظت أن طفلك ينتابه القلق والاضطراب

احرصي على عدم الإسهاب في الحديث مع الطفل خلال تلك الفترة أو دفعه للكلام؛ لأن ذلك لن يجدي في العلاج

إن وجدت استعداداً واضحاً وقابلية ملحوظة من طفلك للعب مع سائر الأطفال فأتيحي له الفرصة وأحضري له اللعب اللازمة

اغمري طفلك بالحنان والرعاية

أعطي طفلك الانتباه والرعاية ولا تنصرفي إلى شيء آخر حين يتحدث إليك، ولا تجعليه في حالة شوق وحماس للحديث بينما أنت متجاهلة حديثه

اغمري طفلك بالحنان إذا كانت غيرة طفلك من أحد إخوته تسبب له هذه الظاهرة وتشعره بالقلق وعدم الاهتمام بشأنه وسط الأسرة