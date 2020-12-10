5 فوائد لحمية الكيتو على حياتنا اليومية



مع اقتراب بداية العام الجديد يبحث جميعنا عن طرق مبتكرة لبداية أسلوب حياة صحي ومعتدل، لذا يقدم لك فرانسواز كروسبي، مؤسسة علامة كيتو غوديز،

5 من أبرز فوائد حمية الكيتو والتي أثبتت فاعليتها في إنقاص الوزن والحد من استهلاك السكر.

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تشاركنا هذه الفوائد والنصائح فرانسواز كروسبي، مؤسسة علامة كيتو غوديز الرائدة في تقديم منتجات الكيتو الطازجة بشكل يومي:

1- يساعد نظام الكيتو على التقليل من نسبة السكر في الدم وزيادة الكيتونات إضافة إلى تعديل حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي إنقاص تخزين الدهون بالجسم.

2- يساعد نظام الكيتو على حماية المعدة من التعرض إلى الانتفاخات والتشنجات والغازات، وبالتالي التقليل من اضطرابات الجهاز الهضمي.

3- يساعد نظام الكيتو على تعزيز عملية الأيض ومضادات الأكسدة وتحسين القدرات الدماغية والعصبية في الجسم.

4- يساعد على تعزيز طاقة الجسم وتنظيم الجوع وذلك بسبب استهلاك سعرات حرارية نافعة وتجنب السعرات الثقيلة على الجسم والتي تستهلك طاقة أكبر للهضم.

5- يساعد على رفع معدل الكوليسترول النافع بالدم وخفض الكوليسترول الضار في الجسم.



خيارات متعددة



توفر كيتو غوديز سلالاً تبدأ من 70 درهمًا إماراتيًا فقط لسبعة أصناف، كخيارٍ مثالي لشخص واحد.

أما سلة الشخصين فتحتوي على 15 صنفاً لقاء 120 درهم.

كما تتوفر سلة كيتو الخريف العائلية لأربعة أشخاص بإصدار محدود من 24 صنفاً مقابل 250 درهمًا إماراتيًا.

كيفية تقديم الطلب



يمكن الطلب بغاية السهولة عبر موقع كيتو غوديز على ketogoodiesdubai.com، حيث يمكن الاختيار من بين مجموعة واسعة من أكثر من 50 منتجًا منخفض الكربوهيدرات وبأسعار معقولة. جميع منتجات كيتو غوديز مخبوزة طازجة ومحليّاً في الإمارات العربية المتحدة، باستخدام مكونات عالية الجودة يتم توصيلها في اليوم التالي.

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نبذة عن كيتو جوديز دبي



تأسست كيتو جوديز دبي في سبتمبر 2018 من قبل الرئيس التنفيذي لها فرانسواز ألبراندو كروسبي. بعد ولادة طفلها الأول، أرادت المؤسسة تجربة نظام الكيتو الغذائي لإنقاص الوزن، بعد قراءة وسماع آراء إيجابية حول فعاليته. بعد الكفاح من أجل العثور على منتجات keto المناسبة في سوق الإمارات العربية المتحدة، قررت مؤسسة الشركة صنع منتجاتها الخاصة. بعد فترة وجيزة، بدأ الأصدقاء في مطالبتهم بصنع منتجات لهم، ومنذ ذلك الحين نمت الشركة لتصبح منتجًا على مستوى البلاد للأطعمة الصديقة للكيتو، مما يلبي احتياجات قاعدة العملاء الآخذة في التوسع بسرعة. توصل منتجات كيتو غوديز في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مع قائمة تضم الآن أكثر من 50 منتجًا.