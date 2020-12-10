شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فاعلية لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا لـ96.2% بعد الجرعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف راميل خابرييف عضو لجنة المراقبة المستقلة التي تفحص نتائج التجارب السريرية للقاح، اليوم الخميس، إن لقاح سبوتنيك الروسى أثبت فاعلية بنسبة 96.2% بعد إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضافت أنه في وقت سابق ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن لقاح فيروس كورونا فعال بنسبة 95%، حيث تُظهر البيانات الأولية التى تم الحصول عليها في تجارب لقاح فيروس كورونا سبوتنيك SputnikV الروسى أن كفاءة اللقاح تبلغ 69.3% بعد إعطاء الجرعة الأولى، و96.2% بعد إعطاء الجرعة الثانية.

وفي وقت سابق أفاد صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن لقاح فيروس كورونا التاجي فعال بنسبة 95%.

وتم إجراء التقييم في الفترة ما بين اليوم الرابع عشر واليوم الحادي والعشرين، أو قبل حقن الجرعة الثانية من اللقاح، بينما تكون مجموعة المراقبة الثانية بعد إعطاء الجرعة الثانية بنسبة 96.2%.

وأوضح خابرييف، أن الكفاءة تحسب على أنها نسبة كفاءة اللقاح بين المجموعة الملقحة، وأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي، مضيفا "في اجتماع اللجنة، أصدرنا قرارات معينة، وأبلغناها إلى جميع المهتمين ونوصيهم بالتوصل إلى اقتراح لتغيير البروتوكول واتخاذ قرار بتقديم المعلومات بناءً على مواد 20 ألف اختبار قريبًا، سنتخذ قرارًا بشأن الكشف عن النتائج، من تلقى اللقاح أو الدواء الوهمي".

وأشار الخبير إلى أن الكفاءة قبل حقن المكون الثاني وصلت بالفعل إلى أرقام تصل إلى 70%، والتي يمكن أن تكون أعلى بعد إجراء المزيد من التوضيحات والتغييرات.

وفي 11 أغسطس أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا لفيروس كورونا المسمى سبوتنيك Sputnik V، والذي طوره معهد أبحاث Gamalya لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، مرت الحقن بتجارب سريرية في يونيو ويوليو، بدأت تجارب ما بعد التسجيل للقاح سبوتنيك Sputnik V في موسكو في 7سبتمبر، تلقى المتطوعون اللقاح الأول بالفعل في 9 سبتمبر، بشكل عام، تضمنت التجارب 40 ألف شخص، 10آلاف منهم تلقوا العلاج الوهمي بدلاً من اللقاح.