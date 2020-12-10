شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر: تجارب اللقاح استبعدت مرضى الحساسية الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار رد الفعل التحسسي الذى أصاب اثنان من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية "NHS" في بريطانيا بعد فترة وجيزة من تلقي لقاح كورونا من شركة فايزر، الجدل حول سبب إصابتهما بالحساسية من اللقاح، وقالت شركة فايزر إن تجارب اللقاح استبعدت مرضى الحساسية الشديدة، وبالتالي يصبح الشخصين في المملكة المتحدة، على الأرجح، من أوائل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة لاختبار جرعة Pfizer الجديدة.

وبحسب ما ذكرت شركة فايزر، فقد تم استبعاد بعض الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة، من تجارب اللقاح، وفقا لموقع "إنسايدر".

وقال منصف صلاوي، كبير العلماء المسؤول عن عملية Warp Speed لتوزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، خلال بيان صحفي يوم الأربعاء "تم استبعاد المرضى أو الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة من التجارب السريرية، وهو أمر كلاسيكي".

وأضاف "سيكون التوقع هو أن الأشخاص الذين يعانون من رد فعل تحسسي شديد معروف، يجب ألا يأخذوا اللقاح حتى نفهم بالضبط ما حدث هنا."

ومع ذلك ، تم تضمين الفئات الضعيفة الأخرى ، بما في ذلك كبار السن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، والحالات الشائعة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والربو والسكري وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C ، والحساسية البسيطة في دراسات لقاح Pfizer.

قال أحد ممثلي شركة Pfizer في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا توجد معايير في بروتوكولنا تستبعد المشاركين الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام، لأنه لا يوجد أثر للمكسرات أو البيض أو أي طعام في لقاحنا".

ومكوِّن لقاح فايزر الخاص، هو MRNA الحمض النووي الفيروسي لكورونا ، معبأ مع السكر والملح والدهون.

يعتمد لقاح فايزر على نوع جديد من التكنولوجيا، مصمم لجعل الجسم يبني من تلقاء نفسه دفاعاته ضد فيروس كورونا الجديد. حتى الآن ، يبدو الأمر وكأنه حقنة فعالة للغاية ، والتي تعمل بشكل جيد للغاية لمنع حالات كورونا المستقبلية لدى الأفراد الذين يحصلون عليها.

وأكد خبراء الحساسية إنه لا يوجد سبب للذعر لكن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة لن يتمكنوا من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا حتى يتم معرفة سبب حدوث الحساسية مع لقاح فايزر.