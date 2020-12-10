شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مستشفيات هندية تعلن جاهزيتها لحقن مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" عن جاهزية مستشفيات فى الهند واستعدادها لتقديم مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا يوميًا، لكن حتى الآن لم توضح الحكومة الهندية كيف سيتم توزيع اللقاحات وما إذا كانت شبكات الرعاية الصحية الخاصة ستشارك.

ووفقا للتقرير دربت مستشفيات أبولو إنتربرايز حتى الآن 6 آلاف موظف على إعطاء اللقاحات عبر شبكتها المكونة من 71 مستشفى ومئات العيادات وآلاف الصيدليات، وفقًا لما أكده المدير الإدارى سونيتا ريدى.

ووفقا للتقرير قد تبدأ الهند جهود التلقيح فى غضون أسابيع، حيث يتقدم المطورون الرائدون للحصول على إذن الطوارئ، حيث قال كريشنا إيلا، رئيس شركة بهارات بايوتك التي تنتج أحد المرشحين المحليين البارزين في الهند وهو لقاح كوفاكسين، إنه سيكون هناك تدفق لقاحات كورونا في الأشهر الخمسة إلى الستة المقبلة.

وأثارت الشركات التي تتنافس على طرح هذه اللقاحات، جنبًا إلى جنب مع خبراء الصحة العامة، مخاوف بشأن قدرة الهند على تلقيح سكانها بسرعة بنحو 1.3 مليار شخص، وهناك أيضًا مخاوف من الوصول غير المتكافئ، نظرًا للتفاوتات الهائلة فى الثروة عبر مدن الهند والمناطق النائية الشاسعة.

وأجرت مستشفيات أبولو محادثات مع معهد أمصال الهند أكبر صانع للقاحات فى العالم والذى أنتج بالفعل ملايين الجرعات من لقاح جامعة أكسفورد المملوك لشركة استرازينكا للمشاركة فى حمله التطعيم.

ووفقا لتقرير "بلومبرج" ستعتمد الهند على شبكة التحصين الوطنية الخاصة بها، والتى تستهدف حاليًا 26.7 مليون مولود جديد و29 مليون امرأة حامل كل عام، لكن الهند تواجه تحديًا لوجستيًا لسلسلة التبريد للتلقيح ضد الفيروسات.