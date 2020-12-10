شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصيلة ثقيلة لوفيات كورونا اليومية في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

الخميس 10 ديسمبر 2020 أحصت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

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