3 آلاف وفاة بكورونا خلال يوم واحد بالولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحصت الولايات المتحدة أكثر من 3 آلاف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل/نيسان.

وسجلت البلاد، الأربعاء، كذلك أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.



وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وجهت إليهم لملازمة منازلهم.

وولاية كاليفورنيا التي كان فُرض في كل مناطقها حجر صحي من جديد منذ بداية الأسبوع، سجلت لوحدها أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسي لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد "كوفيد تراكينغ بروجيكت".



ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع.

والأمريكيون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

ووقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي نحو 290 الفا في البلاد جراء الفيروس.