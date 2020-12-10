بالصور.. إسرائيل تحدد موعد بدء حملة التلقيح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حكومته حددت موعد بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نتنياهو إن حملة التلقيح ستبدأ اعتبارا من 27 كانون الأول/ديسمبر بعد تلقي الدفعة الأولى من جرعات اللقاح من شركة فايزر، مؤكدا أن نهاية الوباء "وشيكة".



وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن خدمة الصحة العامة ستتمكن من إعطاء 60 ألف لقاح يوميا.

وفي وقت سابق الأربعاء وصلت إلى إسرائيل أول دفعة من لقاحات فايزر وتتضمن 8 ملايين جرعة.

وقال نتنياهو لدى وصول طائرة شحن جوي من شركة "دي إتش إل" محملة بجرعات اللقاح: "هذا احتفال كبير لإسرائيل".





ووصلت دفعة اللقاحات قبل عدة أيام من بدء احتفالات عيد الانوار اليهودي الذي يبدأ الخميس.

وقال نتنياهو، الذي أحصت بلاده نحو 349 ألف إصابة، و2932 وفاة، إن "النهاية تلوح في الأفق".

وأضاف "المهم بالنسبة لي هو تطعيم المواطنين الإسرائيليين.. أريد أن أكون قدوة لهم، وأنوي ان أكون أول من يتم حقنه باللقاح في دولة إسرائيل".

ولم يحصل لقاح فايزر بعد على الموافقات الرسمية اللازمة للاستخدام في إسرائيل، لكن نتنياهو بدا متأكدا من أنه سيحصل على الموافقة في "المستقبل القريب جدا".

وأثبتت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أن اللقاح كان فعالا بنسبة 90% في الوقاية من أعراض فيروس كورونا، كما لم تنتج عنه آثارا جانبية ضارة في صفوف آلاف المتطوعين.

وبدأت بريطانيا استخدام اللقاح الثلاثاء.





وتعاقدت إسرائيل أيضا مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا"، من أجل شراء 6 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.

ومن المتوقع تسلم لقاحات موديرنا في العام 2021، ما يرفع العدد الإجمالي للقاحات التي ستوفرها لسكانها البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة، إلى 14 مليون جرعة.

ويتطلب اللقاحان تناول جرعتين من أجل توفير المناعة اللازمة من الفيروس.

ويجب تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة منخفضة للغاية تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر (94 فهرنهايت تحت الصفر)، وهذا يعتبر تحديا كبيرا.

وفي المطار، أشاد نتنياهو بعمل "مركز التخزين اللوجستي المذهل،الذي يبعد بضع دقائق من هنا، به ثلاجات بأعلى المعايير الطبية في العالم".

وفرضت إسرائيل الإغلاق الثاني لمنع تفشي فيروس كورونا في أيلول/سبتمبر، بعدما أصبحت من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس بالنسبة للفرد.





وتم تخفيف القيود تدريجيا، لكن معدلات الإصابات استمرت في الارتفاع.

وأعلن مكتب نتنياهو، الإثنين، حظر تجوال ليلي لكنه لم ينجح في الحصول على موافقة مجلس الوزراء ليصبح القرار نافذا قانونيا.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، إن إسرائيل يمكن أن تعطي جرعات من اللقاح لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا.

وقال "لا نستبعد هذه الفرصة عندما نحصل على الكمية اللازمة للطواقم الصحية والقطاع الصحي وآخرين، وحسب علمي باشروا التواصل مع بعض الشركات".

وأحصت الضفة الغربية أكثر من 67 ألفا و700 إصابة و728 وفاة، في حين سجلت في قطاع غزة أكثر من 26 ألف إصابة و162 وفاة.