شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني مفاجئ يضرب «فيسبوك ماسنجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض تطبيق «فيسبوك ماسنجر»، التابع لشركة «فيسبوك»، اليوم الخميس، إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف المراسلات بين المستخدمين.

وكشف موقع «داون ديتكتور» الأمريكي، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق «فيسبوك ماسنجر» غير قادرين على استخدام التطبيق منهم مصر وعدد كبير من الدول حول العالم.