شكرا لقرائتكم خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشعل ناشطون إيرانيون مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، من خطأ ورد في بيان أصدره المرشد علي خامنئي بمناسبة وفاة عضو مجلس خبراء القيادة وصيانة الدستور محمد يزدي، الذي توفي صباح الأربعاء عن عمر ناهز 89 عاما.

وقدم خامنئي العزاء لعائلة المتوفى محمد يزدي، لكنه خص بالتعزية زوجة يزدي التي توفيت في الـ 11 من مارس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما جراء سكتة قلبية، وفي تلك الفترة نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذا الخبر.

يشار إلى أن خامنئي كان نفسه أصدر في مارس الماضي بيانا إلى محمد يزدي قدم فيه تعازيه بمناسبة وفاة زوجته.

وجرت مساء الأربعاء مراسم تشييع ودفن جثمان رجل الدين الإيراني المتشدد والمناهض للإصلاحيين، محمد يزدي في مدينة قم وسط إيران.

وقد تقلد محمد يزدي عدة مناصب في إيران، منها رئيس السلطة القضائية (1989 – 1999) وعضو في مجلس صيانة الدستور (1999 حتى وفاته).

كما تقلد منصب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عام واحد من عام 2015 حتى 2016، وكان ممثل أهالي مدينة قم في مجلس خبراء القيادة (1991 – 2016)، فيما جرى إعادة انتخابه من قبل أهالي هذه المدينة في عام 2020.