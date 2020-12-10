كيف تزور طبيبك بأمان فى زمن كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فيروس كورونا في خوف كثير من الناس من زيارة الأطباء والمستشفيات وتخطي الفحوصات الروتينية خوفاً من التقاط عدوى كورونا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو كبار السن، لأنهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس إذا أصيبوا به، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك على زيارة طبيبك بأمان في زمن كورونا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الخبراء والأطباء: "من الواضح أن تكون خائفًا من زيارة الأماكن المزدحمة، خاصة المستشفيات حيث يكون احتمال الاتصال بمريض مصاب أعلى، ولكن يجب أن تتذكر أيضًا أن تأخير العلاج يمكن أن يضر أكثر مما ينفع."

وأضافوا أن تأجيل المواعيد التي يجب إجراؤها شخصيًا قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى كل ما تحتاجه هو اتباع بعض البروتوكولات ونصائح الوقاية أثناء زيارة المركز الطبي للبقاء في مأمن من الفيروس المسبب للعدوى.





نصائح لزيارة الأطباء والمستشفيات بأمان في زمن كوروناابحث عن استشارة عبر الإنترنت

أولاً وقبل كل شيء، تحقق مما إذا كان خيار الاستشارة عبر الإنترنت متاحًا لقد جعل الوباء من السهل جدًا الحصول على استشارة عبر الإنترنت أو زيارة التطبيب عن بُعد.

يعد هذا أحد أفضل الخيارات لتقليل فرص الاتصال بالفيروس إذا لم يكن من الضروري زيارة المستشفى جسديًا، فإن التطبيب عن بعد هو أحد أفضل الطرق للحصول على الرعاية الطبية.

أشياء يجب القيام بها قبل زيارة العيادة

إذا كان من الضروري للغاية زيارة المستشفى أو المركز الطبي شخصيًا، فأنت بحاجة إلى القيام ببعض الواجبات المنزلية قبل تحديد الموعد واتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل خطر الإصابة.

-حدد موعدًا قبل زيارة المستشفى واكتشف ما الذي يفعلونه للحفاظ على سلامة الناس أثناء انتشار جائحة كورونا واتبع تعليماتهم.

-اكتساب المعرفة حول بروتوكولات وتدابير التعقيم لغرف الفحص ومناطق الانتظار ودورات المياه وغيرها من الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

-عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول العيادة في وقت واحد.

-إمكانية فحص درجات الحرارة للموظفين والزوار في جميع المداخل.

أشياء يجب القيام بها في العيادة

قد تتخذ العيادة أو المستشفى الخطوات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة ، لكن هذا لن يفعل كل شيء تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر والقيام بدورك فيما يلي بعض البروتوكولات التي تحتاج إلى اتباعها أثناء الخروج لإجراء الفحوصات الطبية.

-قم بتغطية فمك وأنفك بقناع نظيف ومسامي عند الخروج من منزلك.

-ابق على بعد 6 أقدام "2 متر" على الأقل من الآخرين عندما تكون في الداخل وحافظ على قائمة الانتظار.

-أثناء إجراء المدفوعات، استخدم طرق الدفع الرقمية قدر الإمكان إذا كنت تريد الحصول على نقود أو بطاقة ، فلا تنس تطهير يديك بشكل صحيح بعد الدفع.

-تجنب لمس وجهك أو أنفك أو فمك إلى جانب ذلك ، حاول أيضًا الابتعاد عن الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع أو العناصر المشتركة.





الحد من الاتصال في الصيدلية

حتى عند شراء الأدوية من الصيدلية، تأكد من اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وتجنب الاتصال بالآخرين بقدر ما تستطيع.

خطط لاستلام الدواء في نفس الوقت عندما تزور المستشفى. -من الأفضل مراجعة طبيبك والصيدلي إذا كان بإمكانك الحصول على كمية أكبر من الأدوية الخاصة بك لتجنب الزيارة المتكررة للصيدلي.