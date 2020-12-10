شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هنود يحددون "كوكتيل" محتمل لعلاج أعراض كورونا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجموعة من العلماء الهنود الأدوية والكوكتيلات المحتملة التى يمكن أن تستهدف البروتينات الحيوية لفيروس كورونا الجديد، وقد تساعد فى علاج أعراض مصابى كورونا، باستخدام الفحص الافتراضى لقاعدة بيانات DrugBank ، حدد البحث المنشور فى مجلة Scientific Reports مجموعة متنوعة من الطرق غير المستكشفة حتى الآن لمهاجمة الفيروس حتى أثناء تحوره.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قاعدة بيانات Drugbank هي مساحة كيميائية للمركبات المعتمدة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير والجزيئات تحت تجارب الأدوية، واقترح الباحثون من جامعة Alagappa في الهند والمعهد الملكي للتكنولوجيا KTH بالسويد قائمة بالعقاقير والكوكتيلات الفردية التى تستحق الاختبار لعلاج أعراض كورونا.

وقال الباحثون، إن جزءًا رئيسيًا من الدراسة هو تحديد الأدوية التلا تستهدف أو ترتبط ببروتينات متعددة ضرورية لتكرار الفيروس، والتى تشارك أيضًا فى المرحلة الأولية من عدوى الخلايا المضيفة.

وفقًا للباحثين فإن الاستهداف المتعدد يوفر طريقًا فعالًا للتعامل مع مقاومة الأدوية، والتي من شأنها أن تمكن الدواء من العمل حول طفرات الفيروس، مؤكدين أن الفيروس يتحور بسرعة، ما يعنى أنه يعدل بروتيناته إذا كان هناك دواء يمكنه استهداف عدة بروتينات ، وإذا تحور أحدهم ، فسيكون الدواء فعالًا على الآخرين، وسمحت هذه السمة للفريق باقتراح كوكتيلات متعددة الاستخدامات.

اقترحت الدراسة كوكتيلًا واحدًا، بالوكسافير ماربوكسيل ، ناتاميسين و RU85053 ، والذي يستهدف البروتينات الفيروسية الثلاثة لكورونا، وأشار الباحثون إلى أن مثل هذه الكوكتيلات أثبتت فاعليتها في علاج الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الفيروسات، مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

وأوضح الباحثون إن مثل هذه الدراسات يمكن أن تقدم رؤى قيمة فيما يتعلق بأسباب عدم فعالية بعض الأدوية على سبيل المثال ، لم يكن عقار هيدروكسي كلوروكين فعالاً بسبب ضعف ارتباطه بالبروتينات الفيروسية ، على حد قولهم.

الأدوية الأخرى التي أوصت الدراسة باختبارها هي تيفانتينيب وأولاباريب وزوليفلوداسين وجولفاتينيب وسونيديجيب وريجورافينيب و PCO-371، يوفر البحث أيضًا قائمة بالعقاقير متعددة الأهداف مثل DB04016 و phthalocyanine و tadalafil ، والتي يمكن أن تكون فعالة أيضًا في مكافحة فيروس كورونا سريع التحور.