شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على أول اختبار لكورونا يمكن استخدامه دون وصفة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول اختبار لفيروس كورونا يمكن أن يستخدمه أى شخص مباشرة دون وصفة طبية، وأعطت FDA الإذن لمجموعة LabCorp's Pixel COVID-19 Test Home Collection لاستخدام اختبارها من قبل أى فرد يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر دون وصفة طبية، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".

وهذا المنتج، المرخص به كأول نظام اختبار لفيروس كورونا مباشرة للمستهلك (بدون وصفة طبية)، يسمح للفرد بجمع عينة مسحة الأنف فى المنزل ثم إرسالها للاختبار إلى LabCorp ويتم تسليم نتائج الاختبار الإيجابية أو غير الصالحة للمستخدم عن طريق مكالمة هاتفية من مقدم الرعاية الصحية ويتم تسليم نتائج الاختبار السلبية عبر البريد الإلكتروني أو البوابة الإلكترونية.

يمكن شراء مجموعة جمع العينات المنزلية هذه عبر الإنترنت أو في متجر دون وصفة طبية والغرض منه هو تمكين المستخدمين من الوصول إلى معلومات حول حالة عدوى كورونا الخاصة بهم والتى يمكن أن تساعد فى تحديد ما إذا كان العزل الذاتي (الحجر الصحي) مناسبًا والمساعدة فى قرارات الرعاية الصحية بعد المناقشة مع أخصائي الرعاية الصحية.

من جهته قال جيف شورين، دكتوراه فى الطب، دينار مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية في إدارة الغذاء والدواء، "هذه هى المجموعة الأولى للمستهلكين لجمع عينة أنف لكورونا في منازلهم ولا تتطلب وصفة طبية في حين أنه يمكن وصف العديد من مجموعات أدوات الجمع المنزلية من خلال استبيان بسيط عبر الإنترنت، فإن مجموعة أدوات الجمع المباشر للمستهلك هذه المصرح بها حديثًا تزيل هذه الخطوة من العملية، مما يسمح لأي شخص بجمع العينات وإرسالها إلى المختبر للمعالجة ".

تحمي إدارة الغذاء والدواء ، وهي وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية، الصحة العامة من خلال ضمان سلامة وفعالية وأمن الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والمنتجات البيولوجية الأخرى للاستخدام البشري والأجهزة الطبية والوكالة مسؤولة أيضًا عن سلامة وأمن الإمدادات الغذائية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وعن تنظيم منتجات التبغ.