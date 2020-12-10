شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 طرق غذائية نباتية مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يركز خبراء التغذية على مدى السنوات العديدة الماضية، على الأطعمة النباتية، حيث تشير الدراسات الطبية المتخصصة إلى ان النباتيين أطول عمرا وأكثر صحة من غيرهم، وان الشخص النباتى يحصل على قدر كبير من البروتين، وهناك العديد من المزايا التي تجعل عددا كبيرا من الناس يختارون نظامًا غذائيًا نباتيا.

في هذا التقرير نوضح أهم 5 أشكال مختلفة من النظام الغذائي النباتي وفقا لموقع “healthline”.

نظام غذائي نباتي البيض

يعتبر بعض الناس أن النظام الغذائي النباتي للبيض واللبن هو النظام الغذائي النباتي الأكثر تقليدية، في هذا الشكل، لن تأكل اللحوم أو الأسماك، لكنك ستظل تتناول بعض منتجات الحيوانية التي تشتمل على البيض ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي.

نظام غذائي نباتي الألبان

النظام الغذائي النباتي اللاكتو هو نظام غذائي نباتي يتضمن منتجات الألبان، كما يشمل هذا الاختلاف منتجات الألبان مثل حليب البقر والأطعمة المصنوعة منه. يمكن أن يشمل ذلك الجبن والزبدة والقشدة الحامضة والزبادي والآيس كريم.

نظام غذائي مرن

تم تصميم النظام الغذائي المرن ليكون أكثر مرونة من اتباع نظام غذائي صارم نباتي، وتتضمن فوائد الأطعمة النباتية مع السماح بكميات صغيرة من المنتجات الحيوانية.

كما يتبع نهجا يركز على النبات في تناول الطعام، ولكنه يتضمن بعض اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى، مثل البيض ومنتجات الألبان، باعتدال.

نظام نباتي الأسماك

النظام الغذائي النباتي هو نظام غذائي نباتي يشمل جميع أنواع الأسماك، مشتقة من الكلمة الإيطالية "pesce" التي يستهلك الشخص الذي يتبع نظامًا يعتمد على الأسماك، مثل التونة أو سمك الهلبوت أو السلمون أو السوشي، فإنه يتجنب عادةً اللحوم الأخرى، مثل اللحم البقري أو الدجاج أو لحم الخنزير.

نظام غذائي نباتي بدائل

قد يشتمل النظام الغذائي النباتي على بدائل نباتية للمنتجات الحيوانية التقليدية ، مثل الحليب النباتي ومنتجات الألبان ، وبدائل البيض النباتية ، وبدائل اللحوم النباتية مثل التوفو ، والتمبيه ، والسيتان ، والجاك فروت.