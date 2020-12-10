شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على خشونة العظام فى فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر آلام المفاصل مع حلول فصل الشتاء بسبب قلة الحركة أو عدم ممارسة التمارين الرياضية، وعادة ما تنتشر بين كبار السن، والتي قد ترتبط ببعض العادات الخاطئة مثل الجلوس لفترات طويلة، والاستخدام للهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية، وغيرها.

وفى خلال السطور التالية نرصد في هذا التقرير، أهم نصائح للحفاظ على صحة المفاصل وفقا لموقع webmd.

حالة الحركة:

الحركة تعتبر القاعدة الذهبية لصحة المفاصل، فكلما تحركت بشكل صحيح، كلما قلت صلابة المفاصل، سواء كنت تقرأ أو تعمل أو تشاهد التلفاز، قم بتغيير المواقف كثيرًا، خذ فترات راحة من مكتبك أو كرسيك وانطلق بنشاط.



حالة حركة

ممارسة الرياضية

ممارسة الرياضة من العوامل الأساسية لمرونة المفاصل، لذا كن حذرا عند القيام بأشياء أو ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، إذا كانت مفاصلك تؤلمك بالفعل، فقد يساعدك ارتداء القفاز عند لعب التنس أو الجولف.



ممارسة الرياضة

لا تتمدد قبل التمرين

المرونة تساعدك على التحرك بشكل أفضل، حاول التمدد يوميًا أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، لكن لا تفعل ذلك عندما تكون عضلاتك باردة مثل المشي لمدة 10 دقائق، لإرخاء المفاصل والأربطة والأوتار من حولهم.



لا تتمدد قبل التمرين

ثني بعض العضلات

منح مفاصلك دعمًا أفضل، حتى القليل من القوة تحدث فرقًا يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي أو المدرب المتخصص أن يوضح لك ما يجب القيام به وكيفية القيام به، إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل، فتجنب الحركات السريعة والمتكررة.



ثني بعض العضلات

عزز قلبك

تساعد عضلات البطن والظهر على توازنك. هذا يعني أنك أقل عرضة للسقوط أو الإصابة. أضف تمارين تقوية القلب (البطن والظهر والفخذين) إلى روتينك. البيلاتس واليوجا من التمارين الرائعة التي يجب تجربتها.

أكل السمك

إذا كنت تعاني من آلام المفاصل الروماتيزمية، يمكن أن يساعدك طبق السمك على تخفيف حد. الآلام الناتجة عن خشونة المفاصل، وتعتبر المواد الدهنية الموجودة في السلمون والماكريل مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعدك في الحفاظ على صحة المفاصل، كما أنها تقلل الالتهاب الذي يسبب آلام المفاصل والألم عند المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.