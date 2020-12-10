شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لسلطة السلمون لتقوية صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سمك السلمون من المأكولات البحرية الشهية، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية السليمة اللازمة للجسم، ولكن حاليا أصبح يستخدم في السلطة يمكن تناولها كوجبة إفطار أو غداء، فيما يلى وصفة سلطة السلمون وفوائدها للقلب، حسبما ذكر موقع " timesnownews" .

فوائد سلطة السلمون

- تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية .

- يمكن للقلب غير الصحي أن يتسبب في حالات مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الشرايين التاجية وهنا وصفة سلطة صحية للسلمون تكون ضرورة للحفاظ على قلبك نشطا.

- كما يعتبر سلطة السلمون هو مصدر جيد لحصولك على العديد من الفيتامينات خاصة فيتامين (D) و (B).

- سلطة السلمون غنية بالبروتين وهي من التغذية الأساسية التي يجب أن تحصل عليها يوميا من نظامك الغذائي، كما أيضا تلعب دور هام في الجسم بشكل عام.



سلطة السلمون

سلطة السلمون

تعرف مدينة نيودلهي عاصمة الهند بأنواع سلطة السلمون سهلة التحضير والصحية بشكل كبير، تساعد على النظام الغذائي المتوازن في إحدى الخطوات الأولى نحو الحصول على قلب صحي.



سلطة السلمون

المكونات الرئيسية لسلطة:

- السلمون مصدر غني لأحماض أو ميجا 3 الدهنية ويمكن أن يساعد في تقليل المخاطر المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى مستويات كبيرة.

- أفضل جزء في وصفة السلطة هذه هو حقيقة أنه يمكنك تحضيرها مع بقايا السلمون حتى لا يكون هناك أي هدر للطعام.