شكرا لقرائتكم خبر عن سر علاقة كورونا بالتهاب الزائدة الدودية عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم باحثون في جامعة فرجينيا الأمريكية، مؤخرًا سلسلة حالات تشير إلى وجود ارتباط محتمل بين الإصابة بفيروس كورونا، وتطور التهاب الزائدة الدودية الحاد عند الأطفال

ووفقا لتقرير موقع "sciencedaily"درس الباحثين تقارير عن أربع حالات لأطفال (تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا) يعانون من أعراض التهاب الزائدة الدودية الحاد والذين تم اكتشاف إصابتهم أيضًا بفيروس كورونا .

يقول الفريق إن مقدمي الرعاية الصحية يجب أن يفكروا في اختبار كورونا في مرضى الأطفال الذين يعانون من أعراض معدية معوية شديدة من أجل إبلاغ تدابير التحكم في الانتقال، حيث يؤكد الباحثين أن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من شأنه أن يحسن فهم كيفية ظهورعدوى كورونا في الأطفال.



ألتهاب الزائدة

منذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا في ووهان ، الصين، في أواخر العام الماضي (2019) ، وجدت الدراسات أنه يبدو عمومًا أنه يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا بين الأطفال منه بين البالغين.

الأعراض الأكثر شيوعًا عند الأطفال هي الحمى وأمراض الجهاز التنفسي، على الرغم من الإبلاغ أيضًا عن أعراض الجهاز الهضمي والحالات الجلدية.





رابط محتمل بين كورونا والتهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

الآن ، وصف الباحثون ٤ حالات لأطفال مصابين بالتهاب الزائدة الدودية الحاد ووجدوا أيضًا أنهم مصابون بـ كورونا ، مما يشير إلى وجود ارتباط محتمل.

وكان من بين المرضى فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً تعاني من آلام في البطن وقيء وحمى، وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا يعاني من آلام في البطن وغثيان وقيء ؛ وشاب يبلغ من العمر 17 عامًا يعاني من آلام في البطن وغثيان وقيء وطفل يبلغ من العمر 14 عامًا يعاني من آلام في البطن وقيء وإسهال.

في جميع الحالات الأربع ، كشف التصوير المقطعي للحوض عن وجود زائدة دودية متوسعة ومليئة بالسوائل وتجاعيد دهنية متوافقة مع الوذمة والالتهاب الحاد، فيما كشف اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لعينات مسحة البلعوم الأنفي أن جميع المرضى أصيبوا بفيروس كورونا .





يشتبه الباحثون في وجود صلة لعدة أسبابيقول الباحثون إن هناك عدة أسباب للاشتباه في أن التهاب الزائدة الدودية الحاد قد يكون مرتبطًا بـ كورونا عند الأطفال:

أولاً ، تحدث الأعراض المعدية المعوية بشكل متكرر عند الأطفال المصابين بـ كورونا ، وأصبح تورط الجهاز الهضمي معروفًا بشكل متزايد بين الأطفال المصابين بـ الفيروس .

ثانيًا ، لوحظ وجود عدوى فيروسية مستمرة في الجهاز الهضمي في حالات كوروتل، على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام (2020) أن خُمس المرضى المصابين بكورونل لديهم الحمض النووي الريبي الفيروسي الذي يمكن اكتشافه في عينات البراز، حتى بعد التحويل السلبي للحمض النووي الريبي الفيروسي في الجهاز التنفسي.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون الذين يدرسون نموذجًا حيوانيًا لعدوى كورونا مستوى أعلى من الحمض النووي الريبي الفيروسي في الجهاز الهضمي منه في الجهاز التنفسي.

ثالثًا ، يتم التعبيرعن مستقبل الخلية المضيفة لـ كورونا ، المسمى بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، بمستويات عالية في بطانة الأمعاء.

ويشجع الفريق على إجراء اختبار فيروس كورونا على الأطفال الذين يعانون من أعراض معدية معوية شديدة، حيث يرغبون في لفت الانتباه إلى ارتباط محتمل بين الشرطين.