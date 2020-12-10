شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من كورونا يعانون من عرض واحد على الأقل بعد شهرين.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تأثير نطاق كورونا الطويل غير واضح، فقد أظهرت دراسة إيطالية نُشرت في مجلة JAMA أن 87٪ من المرضى الذين خرجوا من المستشفى بعد شفائهم لا يزالون يعانون من عرض واحد على الأقل بعد شهرين.

كما أظهرت دراسة أخرى نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC في يوليو أن 35٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وعانوا من الأعراض ، لكنهم لم يدخلوا المستشفى ، لم يعودوا إلى صحتهم المعتادة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع..

قال الدكتور أوريل ساندكوفسكي ، أخصائي الأمراض المعدية في شركة بايلور سكوت ووايت هيلث في دالاس الأمريكية : "كانت الفكرة الأولية هي أننا سنقوم بعلاج فيروس يكون أكثر مظاهره شيوعًا هو الجهاز التنفسي". "لكننا تعلمنا في وقت مبكر جدًا أن هذا مرض متعدد الأجهزة بمراحل متعددة. ليس للفيروس تأثير مباشر فقط على جسم الإنسان ، (إنه) يغير أيضًا الطريقة التي يتصرف بها الجهاز المناعي. نحن لا نعرف المدى الطويل- عواقب المدى ".

وقال ساندكوفسكي إن من بين المخاوف الرئيسية الآثار الدائمة على القلب والرئتين ومخاطر الالتهابات التي يمكن أن تسهم في العديد من الأمراض، مضيفا أنه حتى لو نجح اللقاح ، يحتاج الباحثون إلى تطوير علاجات أفضل وتتبع آثار فيروس كورونا على المدى الطويل.

من جانبه قال تحديث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في نوفمبر إن الآثار طويلة المدى لـ كورونا يمكن أن تتراوح من الألم والتعب وصعوبة التنفس إلى التهاب القلب ومشاكل الذاكرة والاكتئاب.

في الوقت الحالي ، وحتى يتوفر اللقاح للجميع ، فإن أفضل طريقة للوقاية من العدوى هي ارتداء قناع ، وغسل يديك ، والابتعاد مسافة ستة أقدام على الأقل عن الأشخاص خارج أسرتك.