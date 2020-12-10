شكرا لقرائتكم خبر عن الخناق عدوى تصيب الجهاز التنفسى للأطفال.. تعرف على الأعراض وأسباب الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخناق هو عدوى في مجرى الهواء العلوي، معظم الحالات خفيفة لكن الخناق يمكن أن يتحول إلى حالة خطيرة ، خاصة عند الأطفال الصغار والرضع تؤدى الى صعوبة التنفس عند الطفل أو يصدر صوت صفير غريب عند التنفس، وهذا ما يسمى صرير، ووفقا لتقرير لموقع healthline تقدم السطور التالية كل المعلومات حول الخناق وكيفية التعرف عليه.

يمكن علاج معظم حالات الخناق في المنزل، ولكن هناك حالات طوارئ تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب فورا وهي عند إصابة الطفل بصعوبة في التنفس، تنفس سريع أو صعوبة في التنفس، التراجع (عندما يمتص الجلد بين الضلوع إلى الداخل أثناء التنفس)، تلون حول الفم (شاحب / أزرق)، صعوبة في البلع، صرير أو ضوضاء عالية النبرة عند التنفس، والجفاف هو خطر آخر قد يترافق مع الخناق.

أسباب الإصابة بالخناق

عادة ما يحدث الخناق بسبب فيروس ، على وجه التحديد فيروسات الإنفلونزا لهذا السبب ، تم تصنيفها على أنها مجموعة معدية ومع ذلك ، فإن العديد من الأطفال الذين يتعرضون للفيروسات التي تسبب الخناق سوف تظهر عليهم أعراض البرد فقط.

أولئك الذين لديهم مجاري هوائية أصغر أو أكثر ضعفًا قد يصابون بالسعال المميز، يحدث ذلك عندما يصيب الالتهاب الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية عندما يسعل طفلك ، يمر الهواء عبر هذه المناطق المنتفخة ويحدث ضوضاء نباح منخفضة الحدة.

فيما يتعلق بالتوقيت ، قد تلاحظ أن طفلك مريض في أشهر الخريف أو أوائل الشتاء ، وهو الوقت الذي تكون فيه العديد من الفيروسات في حالة تأهب قصوى.

اعراض الخناق

في البداية ، قد يكون طفلك محتقنًا ويعاني من سعال خفيف.مع مرور الوقت ، قد يرتفع صوت سعال طفلك ويصبح صوت نباح الفقمة مرة أخرى ، هذا بسبب التهاب الحنجرة ، والقصبة الهوائية ، والممرات الهوائية العلوية يستمر السعال المستمر في تهيج هذه الأنسجة.

إذا لم تكن متأكدًا ، فإن إحدى العلامات الأكثر كلاسيكية هي أن سعال طفلك يميل إلى التفاقم ليلاً قد يبدو أن السعال يخرج من العدم ويكون سيئًا بشكل خاص عندما يبكي طفلك أو يقلق أو ينفعل.

قد تشمل الأعراض الأخرى سيلان الأنف، حمى، تنفس بصوت عالى، صعوبة في التنفس، بحة في الصوت أو تغيرات أخرى في الصوت، تستمر هذه الأعراض بشكل عام من 3 إلى 5 أيام ، وتبلغ ذروتها حوالي يومين إلى ثلاثة أيام بعد بدء الفيروس الأولي.

فئات معرضة لخطر الاصابه بالخناق

يصاب معظم الأطفال بأعراض شبيهة بالبرد فقط مع الفيروسات التي تسبب الخناق المعدي لكن الأطفال الصغار والرضع هم أكثر عرضة للتعامل مع الحالات الخطيرة من الخناق لأن مجاريها الهوائية صغيرة ، لذا فإن أي تورم قد يكون أكثر خطورة.