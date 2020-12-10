شكرا لقرائتكم خبر عن دواء لاضطراب نادر يظهر نتائج مبشرة فى علاج فيروسات الهربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر العلماء أملا جديدا في علاج فيروس الهربس من خلال استخدام دواء موصوف حاليًا لعلاج نقص إنزيم نادر، حيث تبين أنه يساعد الخلايا على التخلص من فيروسات الهربس البسيط 1 والهربس البسيط 2 ، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Science Advances.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تُظهر البيانات الجديدة أن النشاط المضاد للفيروسات للعقار المسمى فينيلبوتيرات أو PBA كان أفضل عند استخدامه مع الأسيكلوفير ، وهو علاج شائع لفيروس الهربس البسيط عند استخدامه معًا ، هناك حاجة إلى كمية أقل من الأسيكلوفير لقمع الفيروس بشكل فعال مقارنة بالأسيكلوفير وحده وهذا أمر مهم لأنه من المعروف أيضًا أن الأسيكلوفير له آثار جانبية سامة في الكلى.

قال الدكتور ديباك شوكلا ، أستاذ طب وجراحة العيون في ماريون شينك وأستاذ طب وجراحة العيون في جامعة كاليفورنيا ، الدكتور ديباك شوكلا: "هناك عدد قليل جدًا من الأدوية المتاحة لعلاج فيروسات الهربس البسيط ، لذلك عندما تتوفر أدوية جديدة ، وخاصة الأدوية التي تؤدي إلى تقليل الآثار الجانبية ، فإن هذا اكتشاف مرحب به" علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب والمؤلف المقابل على الورقة.

"مضيفا يمكن أن يكون للأسيكلوفير تأثيرات شديدة السمية على الكلى ، خاصة عندما يتم إعطاؤه بجرعات أعلى لالتهاب الدماغ الناجم عن فيروس الهربس البسيط ، وهو أمر نادر ولكنه قد يكون مميتًا. من خلال الجمع بين الأسيكلوفير مع PBA ، نحتاج إلى كمية أقل من الأسيكلوفير لعلاج فيروس فيروس الهربس بشكل فعال".

هناك نوعان من فيروس الهربس البسيط: الهربس البسيط 1 الذي يصيب العينين والفم وهو سبب رئيسي للعمى ، والهربس البسيط 2 ، وهو عدوى تناسلية قد تسبب تقرحات مؤلمة ويمكن أن تضعف بشكل خطير نوعية الحياة.

غالبًا ما يشمل علاج كلا العدوى الأسيكلوفير وهو دواء جهازي يؤخذ عن طريق الفم ومع ذلك ، فإن الاستخدام طويل المدى غالبًا ما يؤدي إلى مقاومة الدواء وكذلك تلف الكلى.

درس شوكلا وزملاؤه التأثيرات المضادة للفيروسات لـ PBA ووجدوا أن الدواء في الخلايا يعطل قدرة الفيروس على اختطاف الآلية الخلوية المستخدمة لإنتاج البروتينات عادة ، تصيب الفيروسات الخلايا وتجبرها على إنتاج بروتينات فيروسية حتى يتمكن الفيروس من تكرار نفسه.

ووجد الباحثون أنه في الخلايا، كان الـ PBA وحده قادرًا على إزالة فيروس الهربس من خلايا القرنيات البشرية المتبرع بها أو من أنسجة الجلد البشري المتبرع بها وكذلك الأسيكلوفير في نموذج فأر لعدوى الهربس البسيط 1 في العين ، كان PBA قادرًا على إزالة الفيروس من العين.

عندما اختبروا مزيجًا من PBA مع خلايا الأسيكلوفير المصابة بفيروس الهربس البسيط 1، كان هذا الدواء قادرًا على إزالة الفيروس تمامًا من الخلايا بشكل أسرع وأفضل من أي دواء بمفرده.

وأوضح الباحثين في الدراسة أن هذا الدواء تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج اضطراب إنزيم نادر مما يعنى أن الباحثين أصبحوا قادرين على تطوير علاج تركيبي جديد وقابل للتسويق بسرعة في المستقبل القريب.