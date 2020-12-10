شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة الغذاء": الأغذية الغامقة أكثر فائدة من الفاتحة ويجب الاهتمام بفيتامين c والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هناك فرق بين أمرين، أهمهما تقوية المناعة من خلال الأغذية، وقال: "الأغذية الغامقة أفضل وأكثر فائدة من الأغذية الفاتحة، والمرحلة التى نمر بها الآن، لم نكتف بتناول الأغذية التى تقوى المناعة، لذلك نلجأ للمكملات الغذائية مثل فيتامين c حتى يكون هناك مناعة طبيعية مناسبة لمواجهة هذا الفيروس من خلال تقوية المناعة، لأننا نمر بوقت صعب للغاية".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "نحتاج فعليا إلى فيتامين c في هذه الفترة، ويجب ألا نكتفي فقد بالاهتمام بالأغذية، بل يجب الاهتمام بالفيتامينات المكملة، والمواطن يجب أن يراعي الوقاية في المنتجات التي يشتريها، فلا يمكن أن يشتري المواطن من جزار يعلق اللحم في الشارع ومشاع للأوبئة والأمراض، وإذا تكلمنا عن ثقافة الغذاء، نتكلم عن منظومة أعضاءها المواطن والمنتج معا".

وقال: "متوسط الأعمار في بلاد غربية مثل فنلندا يصل إلى 82 عاما بسبب النظام الغذائي الصحي الذي يتبعونه، لذلك لابد من اتباع ثقافة سلامة الغذاء بين كافة أعضاء المنظومة، ولابد من وجود تشريعات توضع الأمور الخاصة بهذا الأمر، ويجب تدريب القائمين على الرقابة والمنتجين، ويجب أن يتم التنويه على أن كثرة تناول المصريين للحوم بصورة مكثفة ضار بالصحة، وثقافة لابد من تغييرها".