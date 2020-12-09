أسباب حكة البطن عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - حكة البطن خلال فترة الحمل مشكلة تعاني منها كثير من السيدات. وهذه المشكلة قد تزداد سوء عند حك البطن لتترك علامات وتشققات من الصعب إزالتها.

هذه الحكة تعود لسبب تمدد الجلد في منطقة البطن عند نمو الجنين. وحسبما ذكر موقع What to expect فان تمدد الجلد يسبب الجفاف الذي يؤدي الى الشعور بالحكة لقلة الرطوبة فيه. حكة البطن لا تسبب القلق إلا في الحالات التالية:

تمدد منطقة البطن

- إن كانت الحكة في أماكن متفرقة من الجسم وليست فقط منطقة البطن.

- ظهور بثور على منطقة البطن مع الحكة خاصة في الثلث الأخير من الحمل.

- إن كانت الحكة لا تتعلق بحساسية الجلد.

كيف تعالجين حكة البطن؟

- توقفي عن الحك: قد تشعرين بحاجة ملحّة لحك بطنك ولكن الاستمرار بالحك سيسبب المزيد من التهيّج.

- الترطيب: استخدمي مرطب بشرة خفيف وخال من العطور. رطبي بشرتك باستمرار.

- فيتامين ه: امسحي بفيتامين ه على منطقة البطن فهو يشفي الحكة ويغذي البشرة وكذلك مفيد لبعد الولادة عند دهن حلمة الثدي بعد الرضاعة.

- مغطس الحمام: املئي مغطس الحمام بالزيوت فهو مفيد جدا للبشرة الجافة. انتبهي لأن لا تكثري من الزيوت ولا تطيلي مدة الاسترخاء في المغطس لتجنب التعرض الى الالتهابات أو الحساسية.

- الهادر وكورتيزون: مراهم الكورتيزون تستخدم لعلاج الحكة الشديدة ولكن لا تستخدميها الا بعد استشارة الطبيب.