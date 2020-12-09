علامات مؤكدة لقرب الولادة تحدث مرة كل 3 إلى 5 دقائق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:43 مساءً - إن علامات قرب الولادة قد تكون حقيقة أو غير حقيقية، وأن الطبيب المختص هو من يحدد ذلك، وعند الحديث عن علامات قرب الولادة الأكيدة، نشير إلى أن عملية الولادة هي خروج الجنين مكتمل النمو القابل للحياة خارج الرحم، ويكون ذلك عادة بعد اكتمال 37 أسبوعاً وحتى 40 أسبوعاً من الحمل أو في حالات أخرى أقل من ذلك؛ حيث يكون المولود خديجاً، وفي حالات أخرى ممكن أن تتجاوز فترة الحمل الأربعين أسبوعاً مما يستدعي إجراء طلق صناعي لتحفيز الولادة..

تشرح الدكتورة سرى زوين استشارية أمراض النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، هذه التفاصيل.



د. سرى زوين

يمكن تقسيم مراحل الولادة إلى ثلاث وهي:

مراحل الولادة

المرحلة الأولى

وتشمل توسع وقصر عنق الرحم، وفي هذه المرحلة تحدث انقباضات رحمية منتظمة.

المرحلة الثانية

هي خروج الجنين من الرحم.

المرحلة الثالثة

هي خروج المشيمة خارج الرحم، وخلال هذه المراحل توجد العديد من العلامات والأعراض التي تؤكد قرب الولادة، وتختلف شدتها من سيدة لأخرى، وقد تبدأ بأيام أو أسابيع قبل حدوث الولادة.

أهم الأعراض المؤكدة على قرب الولادة

قرب الولادة

1 - الشعور بتحجر وشد في البطن

تختلف شدته وحدته، وقد يحدث كل 20 إلى 30 دقيقة، وتدريجياً يزداد في الحدة والمدة والوتيرة إلى أن يحدث مرة كل 3 إلى 5 دقائق.

2 - حدوث تمزق بالغشاء المحيط بالجنين

يرافقه نزول السائل الأمينوسي من المهبل على شكل قطرات أو كميات كبيرة، وهو سائل يحيط بالجنين، شفاف عديم الرائحة في حالات الحمل الطبيعي، وأحياناً يكون لونه مائلاً للاصفرار أو الاخضرار، وهذا مؤشر على معاناة الجنين من بعض المشاكل الصحية، أما إذا كان لونه مائلاً للاحمرار فهذا مؤشر على وجود نزيف رحمي.

3 - زيادة الإفرازات المهبلية

يرافقها نزول علامة الولادة "BLOODY SHOW"، وهذه الإفرازات قد تكون بيضاء عديمة اللون أو زهرية أو مخلوطة بقطرات دم، يكون نتيجة نزول السدادة المخاطية الموجودة عند عنق الرحم "MUCUS PLUG" نتيجة لتمدد عنق الرحم استعداداً للولادة.

4 - الشعور بالخفة ونزول الجزء العلوي للرحم

ويكون نتيجة لنزول رأس الجنين بالحوض استعداداً للولادة، حيث يقل الضغط على الحجاب الحاجز، وتقل أو تختفي أعراض صعوبة التنفس (التي تعاني منها أغلب الحوامل في الشهر التاسع).

5 - زيادة الضغط على المثانة

ما يؤدي الى كثرة التبول، وقد تبدأ هذه الأعراض بأيام أو أسابيع قبل بدء الولادة.

6 - الشعور بألم في منطقة الحوض

وهو يشبه آلام الدورة الشهرية، وبعض الحوامل يعانين من غثيان وقيء قد يصاحبه إسهال بسيط.

الطلق الكاذب "Braxton Hicks"

الطلق الكاذب



هو الشعور بتقلصات رحمية غير منتظمة وغير مؤلمة وقد تكون مزعجة، وقد تسبب الشعور بعدم الراحة، وأسباب حدوثها هو زيادة في حركة الجنين وقلة شرب السوائل ما يؤدي إلى الجفاف، وأخذ الحامل وضعيات غير مريحة للجسم، وهي ظاهرة طبيعية تحدث لتهيئة الرحم والجسم للولادة، وقد تبدأ هذه العلامات بداية من آخر الشهر الرابع وحتى الشهر التاسع، وتختفي مع الراحة والاسترخاء وشرب المياه وأخذ حمام دافئ.

أما الطلق الحقيقي

فيكون منتظماً يزداد فيه شدة الألم وفترة حدوثه بالتدريج ولا يزول بشرب السوائل والاسترخاء، ويرافقه تغير تدريجي في عنق الرحم من ناحية توسع عنق الرحم وقصر طوله ونزول رأس الجنين في الحوض، بينما يكون الطلق الكاذب غير منتظم وغير مؤلم وغير متزايد ويزول بالاسترخاء والراحة وشرب كميات من السوائل، ولا يرافقه أي تغيرات في عنق الرحم.

اختلاف أعراض الولادة

إن أعراض الولادة الحقيقية تختلف من حامل إلى أخرى من ناحية شدة الألم ومدته، وطول فترة الولادة، حيث لا توجد فترة محددة لكل الحوامل، وقد تأخذ الولادة ساعات قليلة وقد تأخذ مرحلة التوسع الكامنة لعنق الرحم عدة أيام، وتنقسم المرحلة الأولى من الولادة وفقاً لتوسعة عنق الرحم إلى المرحلة الكامنة التي يتوسع فيها من صفر إلى 3 سنتيميترات، والمرحلة النشطة من 4 إلى 10 سنتيميترات، وإذا كانت أعراض الولادة حقيقية يصبح انقباض الرحم منتظماً ويحدث توسع عنق الرحم خلال ساعات، بينما إذا لم تنتظم التقلصات الرحمية ولم يحدث تغيير في عنق الرحم لا يكون هناك ولادة حقيقية، وهذا ما يفسر السماح لبعض الحوامل بمغادرة المستشفى عندما يراجعن الطبيب لمعاناتهن من عوارض الولادة والتي تكون غير حقيقية.