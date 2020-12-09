شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لسعر ومواصفات سماعة أبل الجديدة «Air Pods Max» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة أبل، عن سماعة الأذن المنتظرة AirPods Max، والتى دخلت ضمن اهتمام المصريين على جوجل تريند، حيث تمتلك السماعة مواصفات متقدمة والتى تقول عنها أبل، أنها تملك صوت عالي النقاء، وقادرة على إلغاء الضوضاء وعزلها من حولك، كما أنها مصنوعة من الإستانلس، ومغلفة بمادة ناعمة الملمس وتتميز بغطاء للأذن مصنوع من الألومنيوم المؤكسد، مع أسفنج مطاطي ليعطي إحساس مريح للأذن، وفيما يلى الأمكانيات الكاملة.

- الألوان المتاحة، فضي- رمادي غامق- أزرق سماوي- وردي- أخضر

أما عن تكنولوجيا الصوت، فتتميز بمحرك ديناميكي من تصميم Apple- وإلغاء الضجيج النشط- وموازنة الصوت المتكيفة خاصية التتبع الديناميكي للرأس

- المستشعرات..

مستشعر بصري (في كل غطاء أذن)، ومستشعر لوضعية الرأس (في كل غطاء أذن)، ومستشعر لكشف الحافظة (في كل غطاء أذن)، ومقياس تسارع (في كل غطاء أذن)، وجيروسكوب (في غطاء الأذن اليسرى)

أما عن الميكروفونات

تتميز سماعة الأذن الجديدة من أبل بتسعة ميكروفونات في المجموع، ثمانية ميكروفونات لميزة إلغاء الضجيج النشط

ثلاثة ميكروفونات لالتقاط الصوت (اثنان مشتركان مع ميزة إلغاء الضجيج النشط وميكروفون إضافي)

- الشريحة: شريحة Apple H1 لسماعات الرأس (في كل غطاء أذن



- خيارات التحكم :

قم بالتدوير للتحكم في مستوى الصوت

اضغط مرة واحدة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت أو الرد على مكالمة

اضغط مرتين للتخطي إلى المقطع التالي

اضغط ثلاث مرات للرجوع إلى المقطع السابق

اضغط باستمرار لتفعيل Siri

زر ضبط الضجيج

اضغط للتبديل بين ميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت



- الوزن: 384.8 غم

- البطارية :

لغاية 20 ساعة من الاستماع بشحنة واحدة مع تفعيل ميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت

لغاية 20 ساعة من تشغيل الأفلام بشحنة واحدة مع تفعيل ميزة الصوت المكاني

مدة تحدث لغاية 20 ساعة بشحنة واحدة

5 دقائق من الشحن توفر مدة استماع تصل إلى ما يقارب ساعة ونصف الساعة

- حفظ السماعات في Smart Case يحافظ على عمر البطارية بفضل نمط الطاقة المنخفضة للغاية

الشحن بواسطة موصل Lightning

- الاتصال: Bluetooth 5.0

- محتويات العلبة

AirPods Max

Smart Case

كابل Lightning إلى USB-C

وثائق ومستندات



- تسهيلات الاستخدام: تساعد ميزات تسهيلات الاستخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفادة من سماعات AirPods Max الجديدة إلى أقصى حد.

- التوافق مع الأجهزة:

موديلات iPhone وiPod touch تعمل بأحدث إصدار من iOS

موديلات iPad تعمل بأحدث إصدار من iPadOS

موديلات Apple Watch تعمل بأحدث إصدار من watchOS

موديلات Mac تعمل بأحدث إصدار من macOS

موديلات Apple TV تعمل بأحدث إصدار من tvOS

- التوافق مع موديلات الاجهزة :

- ايفون 6s فما اعى

- جميع موديلات ساعة أبل

- Apple TV 4K‏



- الأيباد: iPad (الجيل الخامس) وiPad Air (الجيل الرابع) وiPad Air (الجيل الثالث) iPad Air 2‏

و iPad mini ‏(الجيل الخامس) وiPad mini 4 فما اعلى

- أجهزة الماك: جميع الموديلات التالية فما أعلى

MacBook (بشاشة Retina مقاس 12 إنش، أوائل 2015- 2017)

MacBook Air (مقاس 11 إنش، منتصف 2012- أوائل 2015)

MacBook Air (مقاس 13 إنش، منتصف 2012- 2017)

MacBook Air (بشاشة Retina مقاس 13 إنش‏، 2018- 2020)

MacBook Air‏ (بشريحة M1،‏ 2020)

MacBook Pro (بشاشة Retina مقاس 13 إنش‏، أواخر 2012- أوائل 2015)

MacBook Pro (بشاشة Retina‏ مقاس 15 إنش، منتصف 2012- منتصف 2015)

MacBook Pro (مقاس 13 إنش، منتصف 2012- 2020)

MacBook Pro (مقاس 15 إنش، منتصف 2012- 2019)

MacBook Pro مقاس 13 إنش (2020، بمنفذين)

MacBook Pro مقاس 13 إنش (2020، بأربعة منافذ)

MacBook Pro مقاس 13 إنش (بشريحة M1،‏ 2020)

MacBook Pro (مقاس 16 إنش، 2019)

iMac (مقاس 21.5 إنش، أواخر 2012- 2017)

iMac‏ (مقاس 27 إنش، أواخر 2012- أواخر 2013)

iMac (بشاشة Retina 4K مقاس 21.5 نش، أواخر 2015- 2019)

iMac (بشاشة Retina 5K مقاس 27 إنش، أواخر 2014- 2020)

iMac Pro ‏(2017)

Mac mini‏ (أواخر 2012- أواخر 2018)

Mac mini (بشريحة M1، ‏2020)

‏Mac Pro (أواخر 2013- 2019)

- السعر: 549 دولار أمريكي ويختلف السعر من بلد لأخر