شكرا لقرائتكم شاهد.. مقاطع ترويجية مسربة لهواتف ‏S21‎‏ من سامسونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المتوقع أن تعلن شركة سامسونغ عن هواتفها الذكية الرائدة (غالاكسي إس21) Galaxy S21، و(غالاكسي إس21 بلس) Galaxy S21 Plus، و(غالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra – بالإضافة إلى سماعات أذن جديدة – خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

ومنذ بداية انتشار التسريبات عن الهواتف المرتقبة من عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، كانت المعلومات شبه الرسمية عن التصميم قليلة، فبعد تسريب أول صورة حية لهاتفي ‏S21+‎‏ و ‏S21 Ultra‏ من سامسونغ قبل أيام، سُربت الآن ما يُقال إنها مقاطع الفيديو الترويجية للهواتف.

ونشر موقع (أندرويد بوليس) Android Police – المتخصص بأخبار نظام أندرويد – ما قال: إنها ثلاثة مقاطع فيديو ترويجية تأتي مباشرةً من سامسونغ، وتتماشى تمامًا مع الصور المرسومة بواسطة الحاسوب التي سربها حساب OnLeaks الشهير في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومع أن مقاطع الفيديو المسربة لا تعرض الهواتف المرتقبة من كافة الجهات، إلا أنها تعطي نظرة واضحة عن التصميم الكلي، وقد ركزت على نظام الكاميرات الخلفية المدموج مع جوانب الهاتف. ويقدم هاتفا Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus ثلاث كاميرات خلفية، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فهو يقدم خمس كاميرات، ويشمل ذلك ما يبدو أنها عدسات بيريسكوبي للتقريب.

وفي مقاطع الفيديو، يمكن أيضًا ملاحظة أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتي مع شاشة منحنية، وذلك بدلًا من الشاشة المستوية في هاتفي Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus من سامسونغ، وفي نهاية مقاطع الفيديو ركزت الشركة على أن الهواتف الثلاثة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يُشار إلى أن موقع Android Police كان قد ذكر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن هاتف Galaxy S21 سيقدم شاشة بقياس 6.2 بوصة، وسيقدم Galaxy S21 Plus شاشة بقياس 6.7 بوصة، وسيقدم Galaxy S21 Ultra شاشة بقياس 6.8 بوصة.

ووفقًا للموقع، فإن شاشات الهواتف الثلاثة ستدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وستحتوي معالج كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 888) Snapdargon 888، أو معالج Exynos 2100 من سامسونغ نفسها.

وفيما يتعلق بالبطارية، سيحتوي هاتف Galaxy S21 بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، وسيحتوي هاتف Galaxy S21 Plus بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير في الساعة، أما بطارية هاتف Galaxy S21 Ultra فستأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة.

ويُشاع أن شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra ستكون الأكثر سطوعًا بين جميع شاشات سامسونغ، وذلك مع مستوى سطوع يصل إلى 1,600 شمعة. وسيدعم الهاتف القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen، ولكن بدون فتحة لتخزين القلم، كما في سلسلة (غالاكسي نوت) Galaxy Note.

ويُشاع أيضًا أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيحتوي كاميرا محسنة بدقة 108 ميجابكسل، وعدستين لتسجيل العمق، بحيث تدعم إحداهما التقريب البصري بمعدل 3x، وتدعم الأخرى التقريب البصري بمعدل 10x. وسيحتوي أيضًا كاميرتين بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما.

ووفقًا لإيداع في هيئة تنظيم برازيلية، فإن هاتف Galaxy S21 قد يُشحن بدون الشاحن أو سماعات الأذن، وذلك على غرار ما فعلت شركة آبل.