شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بالسويد يفكون شفرة البكتيريا المسببة للالتهاب السحائى المميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الباحثون في معهد كارولينسكا في السويد خطوة أخرى من فهم سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض الالتهاب السحائى الخطير أو موتهم من جرثومة شائعة لا تظهر أي اعراض، ولكنها تؤدى إلى وفاة الكثيرين في غضون وقت قليل إذا ترك الأمر بدون علاج، في دراسة نُشرت في The Lancet Microbe ، ربط الباحثون طفرات الحمض النووي الريبي داخل بكتيريا النيسرية السحائية بمرض المكورات السحائية الغازية ، مما يمثل المرة الأولى التي يتم فيها ربط الحمض النووي الريبي غير المشفر في البكتيريا بتطور المرض.

قام الباحثون أيضًا بتصميم والتحقق من صحة اختبار PCR الذي يمكنه اكتشاف هذه الطفرات، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وأكد إدموند لو ، المؤلف المقابل والأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء الدقيقة والأورام وبيولوجيا الخلية في معهد كارولينسكا" لقد وجدنا أن طفرات الحمض النووي الريبي غير المشفرة داخل بكتيريا N. meningitidis ترتبط بمرض المكورات السحائية الخطيرة ، وهي عدوى غير شائعة ولكنها خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة" .

والنيسرية السحائية هي بكتيريا توجد غالبًا في أنف 10 إلى 15 % من البشر بشكل عام ، البكتيريا لا تسبب أي مرض ومع ذلك ، عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يمرض الناس بسرعة شديدة ويموتون في غضون ساعات قليلة إذا تركوا دون علاج.

بدأ العمل البحثي في ​​عام 2017 بعد عزل سلالة من بكتيريا N. meningitidis من مراهق سويدي أصيب بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية عند مقارنتها بسلالة أخرى من نفس البكتيريا معزولة عن فرد بدون أعراض واكتشف الباحثون خمسة أنواع جديدة من الحمض النووي للبكتيريا التي يمكن أن تكون مرتبطة بالمرض ، أي أنها كانت أكثر عرضة للظهور في الأفراد الذين أصيبوا بالمرض من البكتيريا.

تشترك هذه المتغيرات في سمة مشتركة في أنها أنتجت كبسولات أكبر وأكبر تعزل البكتيريا ، وبالتالي ساعدتها على التهرب من جهاز المناعة في الجسم، وكجزء من الدراسة ، طور الباحثون أيضًا اختبار PCR سريعًا قادرًا على تمييز طفرات هذه البكتبريا.

ويعد التهاب السحايا البكتيري مرضًا خطيرًا ويمكن أن يكون مرضًا قاتلاً في غضون أيام دون العلاج باستخدام مضادات حيوية على الفور يزيد تأخر تناول العلاج من خطر الإصابة بتلف الدماغ المستمر أو الوفاة.