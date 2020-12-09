طريقة واحدة للقضاء على رائحة الفم الكريهة 

الجميع يرتدي القناع للحماية من انتشار فيروس كورونا، لكن واحدة من المشكلات التي نواجهها، هو أن التنفس لدقائق قليلة داخل القناع يصدر منه رائحة فم كريهة بسبب النفس.



بغض النظر عن مدى المجهود الذي تبذلينه في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، ذلك ينصح أطباء الأسنان بطريقة أكثر فعالية للقضاء على هذه المشكلة، وهي مكشطة اللسان.



ويشير أطباء الأسنان إلى أن تجريف اللسان يمنع رائحة الفم الكريهة من خلال المساعدة في إزالة البكتيريا المسببة للرائحة التي تتكاثر على اللسان، كما أن كشط اللسان يزيل مركبات الكبريت من فمك وبالتالي التخفيف من الروائح الكريهة التي تزعجكِ أثناء ارتداء القناع.

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روتين العناية بالفم

يمكن استخدام مكشطة اللسان يوميًا بعد اتباع روتين مناسب للتنظيف بالفرشاة والخيط، يجب أن يطبق برفق من مؤخرة اللسان إلى الأمام ثم المضمضة.كما ينصح الأطباء بضرورة عدم الضغط على المكشط بشدة حتى لا يسبب النزيف.



يمكنكِ أيضاً وضع زيت عطري على المكشط لتحسين رائحة الفم، مثل زيت القرنفل أو اللافندر أو الليمون.

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خلطات طبيعية لتحسين رائحة الفم

الصبار والجليسرين

المكونات:

ملعقة صغيرة من جل الصبار

٤ ملاعق صغيرة من الجلسرين

٥ ملاعق كبيرة من صودا الخبز

١٠ قطرات زيت الليمون

كوب ماء

طريقة الاستخدام:

تخلط جميع المكونات للحصول على عجينة ناعمة.

قومي بفرك أسنانك بهذا الخليط لمدة دقيقتين.

اشطفي فمك جيدًا لإزالة كل الخليط

قومي بهذا الروتين مرة واحدة كل 3-4 أيام.

كل من جل الصبار وصودا الخبز لهما خصائص مضادة للميكروبات. يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكنها علاج الأسنان واللثة عن طريق إزالة أي جذور حرة تنتجها البكتيريا. زيت الليمون هو عنصر مضاد للميكروبات، يمكن استخدامه للتخلص من البكتريا والجراثيم المسببة للجير.

تحذير

لا تستخدمي هذا العلاج لفترة طويلة، لأنه في النهاية يحتوي على عناصر قاسية على الأسنان عند استخدامها لفترات.