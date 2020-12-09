شكرا لقرائتكم خبر عن تضمين اختبار الأجسام المضادة في تجربة لقاح مودرنا المحتمل لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تصنيع الأدوية السويسرية روش عن تعاونها مع شركة مودرنا الأمريكية لتضمين اختبار الأجسام المضادة لـفيروس كوورنا في تجارب اللقاح المستمرة لأخصائي mRNA ، مما قد يوضح ما إذا كان اللقاح يعمل.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news اكد بيان شركة روش إن الاختبار ، الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في حالات الطوارئ في نوفمبر، يمكن أن يوفر دليلًا كميًا على وجود ومستويات الأجسام المضادة التي تتطور استجابةً للقاح مرشح موديرنا.

لقاح موديرنا ، الذي أظهر في التجارب الأخيرة مع أكثر من 30 ألف مشارك فعالية بنسبة 94٪ في الوقاية من فيروس كورونا ، مصمم لتحفيز استجابة الجسم المضاد للبروتينات الموجودة في مجال ربط مستقبلات فيروس كورونا ، وهو الجزء الذي يكتسب الفيروس. دخول الخلايا البشرية.

وأوضح بيان شركة روش إن اختبارها ، الذي تم إجراؤه في بيئة معملية ويتطلب سحب الدم ، يمكن أن يؤسس علاقة بين الحماية التي يسببها اللقاح ومستويات الأجسام المضادة المرتبطة بالمستقبلات.

وقالت روش في بيان: "يمكن أن يلعب هذا دورًا في تقييم ما إذا كان الفرد يحتاج إلى إعادة التطعيم أو متى يحتاج ذلك، أو في المساعدة في الإجابة على أسئلة أخرى ذات صلة سريريًا".

من جانب أخر ذكرت جريدة " mirror"، البريطانية في وقت سابق أن شركة مودرنا ستبدأ في اختبار لقاح فيروس كورونا على آلاف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

فيما ستجري شركة صناعة الأدوية الأمريكية تجارب في أيداهو ومينيسوتا ونيويورك وأوكلاهوما وتكساس ويوتا ، حيث سيتم إعطاء 3 آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 لقطعتين، بفاصل أربعة أسابيع ، نصفهم يتلقون دواء وهمي - على الرغم من أن الشركة قالت إنها "لم تجند بعد".

وقال مسئولون فيدراليون، إنه من الأهمية بمكان اختبار اللقاح على الأطفال قبل توزيعه على نطاق واسع العام المقبل.