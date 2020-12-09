شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون فى فنلندا يطورون طريقة جديدة لتقييم سلامة اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت مجموعة بحثية في جامعة توركو بفنلندا، تطوير طريقة جديدة لتقييم سلامة اللقاحات، قد تقلل الطريقة الجديدة بشكل كبير من استخدام التجارب على الحيوانات في صناعة اللقاحات، ووفقا لموقع "نيوز ميديكال" فإن اللقاحات هي منتجات صيدلانية آمنة وفعالة تمنع الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات والبكتيريا، وتحد من انتشار مسببات الأمراض بين السكان.





يمنع اللقاح المرض المعدي لأن الجسم يطور القدرة على التعرف على العوامل الممرضة وتدميرها وتصمم اللقاحات عمومًا من مُمْرِض ضعيف أو من أجزاء منه، كما تستخدم صناعة اللقاحات طرقًا فعالة لضمان سلامة اللقاح، كما تعمل باستمرار على تطوير طرق جديدة.

يحتوي لقاح السعال الديكي، الذي ينتمي أيضًا إلى برنامج التطعيم الوطني الفنلندي، على التراكيب السطحية لبكتيريا السعال الديكي والأشكال المعطلة من سموم السعال الديكي الذي تنتجه البكتيريا يلتصق سم الشاهوق بسطح الخلية ويخترقها ويدمر نظام التحكم الحيوي للخلية.

قادت مجموعة البحث في جامعة توركو تطوير طريقة جديدة يمكن استخدامها لضمان سلامة سموم السعال الديكي في لقاح السعال الديكي.

تكتشف طريقة iGIST الجديدة كيفية تدمير سموم السعال الديكي لنظام التحكم الحيوي للخلية.

مقارنة بالطرق الحالية في صناعة اللقاحات، فإن iGIST أكثر فاعلية وتمكن من اكتشاف مستويات أقل من سموم السعال الديكي بما يصل إلى 100 مرة.

وقال الدكتور أرتو بولياينن، بجامعة توركو "تعتمد iGIST بالكامل على استخدام الخلايا البشرية المزروعة في المختبر لذلك ، قد يقلل بشكل كبير من استخدام التجارب على الحيوانات في صناعة اللقاحات ".

كان الدكتور أرتو بولياينن هو الباحث الرئيسي في مجموعة البحث المسؤولة عن تطوير الطريقة بالتعاون مع باحثين من جامعة توركو، وجامعة أوبو أكاديمي، والجامعة الطبية في لوبلين في بولندا ، وجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، كما تم نشر طريقة iGIST في منشور الجمعية الكيميائية الأمريكية ACS Sensors.