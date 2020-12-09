شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق تطبيق Co-WIN المجانى للوصول للقاح كورونا بالمحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الهندية عن بدء تفعيل تطبيق جديد على الهاتف المحمول يسمى Co-WIN، والذى يسهم في مساعدة الجهات الصحية الهندية في مراقبة عملية توزيع لقاح فيروس كورونا، عند انطلاق برنامج التطعيم للمواطنين بالتوقيت الملائم، موضحة أن التطبيق سيتاح للمواطنين مجانا ويسهم في توصيلهم بجرعات اللقاح بالمناطق المحددة، طبقا لما ورد في موقع Zeenews.

وطورت وزارة الصحة الهندية تطبيقا للهاتف المحمول، والذى يسهم في تسجيل البيانات ومساعدة الأشخاص على تسجيل أنفسهم للحصول على التطعيم، كما سيلعب دورا هاما في مراقبة عملية التطعيم بأكملها، طبقا لتصريحات وزير الصحة الهندة راجيش بوشان.

وكشفت وزارة الصحة الهندية أن المنصة الرقمية الجديدة تتضمن تطبيقًا مجانيًا للهاتف المحمول يمكن تنزيله ويمكن أن يساعد في تسجيل بيانات اللقاح، كما يتمكن اى مواطن من تسجيل بياناته إذا أراد الحصول على جرعات اللقاح، نظرا لأن التطبيق يضم 5 وحدات أهمها وحدة التسجيل، وحدة التطعيم ووحدة إقرار المستفيدين ووحدة التقارير

وأوضحت الوزارة الهندية أن وحدة الإدارة بالتطبيق سيكون مخصصا للمسئولين الذين سيتم منحهم مسؤولية إجراء جلسات التطعيم، ويتمكن المواطنين من خلال التطبيق أيضا معرفة أماكن التطعيم والقائمين بعملية التحصين.

في حين تتيح وحدة التسجيل بالمنصة الرقيمة من السماح للمواطنين بالتسجيل في التطعيم، من خلال تحميل بيانات مجمعة عن حالات الاعتلال المشترك التي تقدمها السلطات المحلية، كما ستعمل وحدة التطعيم في التحقق من تفاصيل المستفيد وتحديث حالة التطعيم، في حين تقوم وحدة إقرار المستفيد من إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المستفيدين وستستخدم هذه الوحدة أيضًا لإنشاء شهادات تعتمد على الاستجابة السريعة بعد عملية التطعيم.

يذكر أن الحكومة الهندية أعلنت في قوت سابق عن بدء توفير اللقاحات لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هناك 5 لقاحات في مراحل متقدمة من التجارب السريرية، حيث يقوم معهد المصل الهندي بإجراء تجربة المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا لفيروس كورونا، في حين أن اللقاح المطور محليًا بواسطة بهارات بيوتيك Bharat Biotech قد بدأ بالفعل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية