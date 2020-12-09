كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:39 مساءً - الوقاية من الجفاف عند الأطفال، قال الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال، إن أغلب الأطفال يحبون اللعب في الخارج، خاصة عندما يكون الطقس دافئًا، ومع ذلك، يجب أن يعلم الآباء أن الأطفال النشطين لا يتكيفون مع درجات الحرارة المرتفعة (أعلى من 95 درجة فهرنهايت) وكذلك البالغون، سطح جسمهم، كنسبة من وزنهم الإجمالي، أكبر بكثير من سطح الجسم البالغ ،لذلك ينتجون المزيد من الحرارة أثناء النشاط البدني ويتعرقون أقل من البالغين، هذا يقلل من قدرتهم على التخلص من حرارة الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ،بالإضافة إلى ذلك ، لا يشرب الأطفال غالبًا ما يكفي لتعويض السوائل التي يفقدونها أثناء النشاط المطول؛ لأنهم مشغولون جدًا بالمرح، يمكن أن يؤدي هذا إلى الجفاف الشديد وأمراض الحرارة التي قد تهدد الحياة. لهذا السبب يحتاجون إلى إشراف الكبار وتوفر الكثير من السوائل بسهولة.

الوقاية من الجفاف عند الأطفال

جفاف الاطفال

فيما يلي بعض النصائح البسيطة لمساعدة طفلك على البقاء رطبًا بأمان أثناء اللعب في الهواء الطلق في الحرارة:

تعرفي على الحالة الجسدية للطفل. قلة اللياقة البدنية يمكن أن تضعف أداء أي طفل يلعب في الحر. إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن أو لم يكن معتادًا على ممارسة الرياضة، فيجب أن يبدأ ببطء. يزيد الجفاف الذي يزيد على 3٪ من وزن الجسم من خطر إصابة الطفل بأمراض مرتبطة بالحرارة. بالنسبة للأطفال الذين يشاركون في الرياضات المنظمة، ضعي جداول التدريب خلال الساعات الباردة، خاصة إذا لم يكن الطفل في حالة جيدة.

تأقلمهم مع الحرارة. قومي بتعريف الرياضيين الشباب تدريجيًا بالحرارة لمنع الجفاف. قومي بزيادة شدة وطول التدريبات ببطء على مدى 10 إلى 14 يومًا. يساعد هذا في تدريب أجسامهم على الشرب أكثر وزيادة حجم الدم والتعرق أكثر. يساعد التعرق في إطلاق الحرارة من الجسم

امنحيهم الكثير من الماء للشرب

شرب الماء

في حين أن المشروبات الرياضية قد تكون جيدة بالنسبة لبعض الأطفال خلال فترات النشاط الثقيل، إلا أن الكثير منها يحتوي على مستويات عالية من السكر بالإضافة إلى الماء والإلكتروليتات الضرورية. يمكن أن يحسن مذاقهم من رغبة الأطفال في الشرب، ولكن يجب أن يقتصر استخدامها على فترات التمرين فقط.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، يجب على الأطفال والمراهقين الذين يمارسون الرياضة بجد أو يمارسون الرياضة في الأيام الحارة تقليص وقتهم في الملعب عن طريق أخذ فترات راحة أكثر تكرارًا. يجب أن يحصل الرياضيون الشباب على كمية كافية من الماء قبل أن يبدأوا اللعب. بعد ذلك، أثناء اللعب، يجب على المدربين أو الآباء التأكد من أن الأطفال يشربون كثيرًا -حتى لو لم يكونوا عطشى- كل 20 دقيقة تقريبًا. توصي AAP بخمس أونصات من ماء الصنبور البارد لطفل يزن 88 رطلاً وتسع أونصات لمراهق يزن 132 رطلاً، عبارة عن جرعتين بحجم طفل.

تعرف على أحوال الطقس

الوقاية من الجفاف

تعرف على مؤشر الحرارة: إنه مزيج من درجات حرارة الهواء المرتفعة والرطوبة الأكثر خطورة. قد تتسبب ممارسة التمارين في درجة حرارة نسبية تبلغ 35٪ ودرجة حرارة هواء تبلغ 95 درجة فهرنهايت في الإصابة بأمراض الحرارة. حتى المناخات الجافة يمكن أن تحتوي على رطوبة عالية إذا كانت أنظمة الرش تعمل قبل ممارسات الصباح الباكر. تجنب جلسات التمرين في الأوقات الأكثر حرارة في اليوم. حدد موعدًا لأصعب التمارين في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر / المساء.

اجعل الرياضيين يرتدون ملابس مناسبة

ملابس رياضة