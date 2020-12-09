شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصيحة مهمة لتفادي تعرض «كبار السن» للكسور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة مهمةلتفادي تعرض كبار السن للكسور.

وقال النمر في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: إنبعض كبار السن يكون لديهم ضعف في العضلات ولا يستطيعون التوازن جيداً.

وأضاف أنه ينبغي على أهل المريض وضع “مانع انزلاق” على أرضية دورة المياه ومرافقتهم عند المشي أو الاستحمام خوفاً من السقوط وكسر عظم الفخذ أو الحوض.