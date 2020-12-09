شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر: تخطي الجرعة الثانية من لقاح كورونا "خطأً كبيرًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر Pfizer، إن تخطي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا سيكون "خطأً كبيراً للغاية ''، على الرغم من البيانات التي تشير إلى الحماية الجزئية من جرعة واحدة، لكن اللقاح لا يكون له فعالية كاملة إلا بجرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

وأوضح ألبرت بورلا، في مكالمة صحفية لموقع "إنسايدر" الأمريكي إنه سيكون "خطأ فادحًا" للناس أن يأخذوا جرعة واحدة فقط، وقال إن عندما تكون بجرعتين، فإنك تضاعف الحماية من الفيروس تقريبًا".

وأشارت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى أن الأشخاص يحصلون على حماية جزئية من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر بعد حوالي 10 أيام من تلقي الحقنة الأولى، حيث تظهر البيانات أن اللقاح يُعطى على جرعتين، يفصل بينهما 21 يومًا، ويكون اللقاح أكثر فاعلية بعد الجرعة الثانية.

بدأت المملكة المتحدة في إعطاء لقاح فايزر للأشخاص يوم الثلاثاء، حيث دخل المنظمون الأمريكيون المراحل النهائية من مراجعتهم.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة خبراء يوم الخميس لمراجعة طلب الشركة للحصول على موافقة طارئة في الولايات المتحدة بكل المقاييس ، تخطط سلطات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم لإعطاء لقاح فايزر على شكل جرعتين فقط.

كانت جرعة واحدة من اللقاح فعالة بنسبة 52 ٪ تقريبًا في الوقاية من كورونا، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي ، في الوقت الذي سبق أن حصل الناس على لقاحات الجرعة الثانية.

أكدت البيانات أيضًا النجاح الساحق الذي أعلنته شركة Pfizer في نوفمبر: كان نظام الجرعتين فعالًا بنسبة 95 ٪ في الوقاية من المرض. ضمت الدراسة أكثر من 40 ألف متطوع ، وزعتهم بشكل عشوائي إما على حقن الدواء الوهمي أو لقاح فايزر.

وأضاف: "يحتاج الناس إلى جرعتين ليكونوا قادرين على الشعور بالثقة في أنهم محميون ولديهم فرصة 95٪ للحماية".

أقر العلماء في إدارة الغذاء والدواء أيضًا بوجود فوائد متواضعة بعد الجرعة الأولى، لكنهم شددوا على حدود هذه النتيجة.

صُممت الدراسة لدراسة نظام الجرعتين، وحصر مدة متابعة المتطوعين بعد جرعة واحدة لمدة ثلاثة أسابيع فقط حتى يحصلوا على جرعة معززة.

كتب علماء إدارة FDA "يبدو أن هناك بعض الحماية ضد مرض كورونا بعد جرعة واحدة ؛ ومع ذلك ، فإن هذه البيانات لا توفر معلومات حول الحماية على المدى الطويل بعد 21 يومًا من جرعة واحدة".

بشكل عام، لم تثيرإدارة الغذاء والدواء (FDA) أي مخاوف كبيرة بشأن لقاح فايزر، مما عزز فرصها في الحصول على موافقة طارئة في الولايات المتحدة.

ويتوقع الخبراء قرار الموافقة على اللقاح من قبل إدارة الغذاء والدواء في غضون أيام من اجتماع اللجنة الاستشارية يوم الخميس القادم.