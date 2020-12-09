شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطعيم الالتهاب السحائى بمناسبة حملة التطعيم بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري في المدارس حالياً حملات لتطعيم الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي، ويسمى أيضاً المكورات السحائية، ويحمي اللقاح من مرض المكورات السحائية، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الجرثومي والالتهابات الخطيرة الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على المزيد حول هذا التطعيم وأهميته وآثاره الجانبية، وفقا لموقع " Kids health".

ويتم حاليًا إعطاء نوعين من لقاحات المكورات السحائية:

-يقي لقاح المكورات السحائية المتقارن من أربعة أنواع من بكتيريا المكورات السحائية (تسمى الأنواع A و C و W و Y). يوصى به لجميع الأطفال.

-يقي لقاح المكورات السحائية B (MenB) من النوع الخامس من بكتيريا المكورات السحائية (تسمى النوع B) إنه جديد إلى حد ما ولم يوص به بعد باعتباره تطعيمًا روتينيًا للأشخاص الأصحاء، ولكن قد يصاب به بعض الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا) المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض المكورات السحائية.

س: متى يتم إعطاء لقاح الالتهاب السحائي؟

يوصى بالتطعيم بلقاح المكورات السحائية المتقارن:

-عندما يكون عمر الأطفال 11 أو 12 عامًا ، مع إعطاء جرعة معززة في سن 16

-للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم بعد

-أولئك الذين تناولوا جرعتهم الأولى بين سن 13-15 يجب أن يحصلوا على جرعة معززة بين سن 16-18.

- لن يحتاج المراهقون الذين يحصلون على جرعتهم الأولى بعد سن 16 إلى جرعة معززة.

-يحتاج الأطفال والمراهقون الأكثر عرضة للإصابة بمرض المكورات السحائية إلى سلسلة اللقاحات الكاملة ، حتى لو كانوا أصغر من 11 عامًا

يعتمد التسلسل والجرعة على عمر الطفل وحالته الطبية والعلامة التجارية للقاح. يمكن إعطاء بعض أنواع لقاحات المكورات السحائية في وقت مبكر من عمر 8 أسابيع.

س: لماذا يوصى باستخدام لقاحات المكورات السحائية؟

ينتج مرض المكورات السحائية عن نوع من البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى عدوى في مجرى الدم أو التهاب السحايا ، أو كليهما ، ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه بسرعة.

لقاح المكورات السحائية المتقارن فعال جدًا في الحماية من أربع سلالات من البكتيريا ، بينما يقي لقاح MenB من السلالة الخامسة.

س: ما هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح الالتهاب السحائي؟

بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي التورم والاحمرار والألم في مكان الحقن، إلى جانب الصداع أو الحمى أو التعب. ونادرًا ما تحدث مشاكل خطيرة، مثل الحساسية.

س: متى يتم تأخير أو تجنب التطعيم؟

لا يوصى باللقاح إذا:

كان طفلك مريض حاليا لكن نزلات البرد البسيطة أو الأمراض البسيطة الأخرى يجب ألا تمنع التحصين.

-كان لدى طفلك رد فعل تحسسي خطير لجرعة سابقة من لقاح المكورات السحائية أو لقاح DTaP أو مادة اللاتكس

س: ماذا يحدث بعد التطعيم؟

قد يعاني طفلك من حمى وألم وبعض التورم والاحمرار في منطقة الحقن استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان يمكنك إعطاء أسيتامينوفين أو إيبوبروفين للألم أو الحمى ومعرفة الجرعة المناسبة.

قد تساعد قطعة قماش مبللة دافئة أو وسادة تدفئة في موقع الحقن في تقليل الألم، كما يمكن تحريك الذراع أو استخدامها.