أسرع طرق نسف الدهون برجيم ملعقتين كل ساعتين

تتوفر طرق مختلفة تساعد على نسف دهون الجسم وخصوصاً تلك التي تتراكم في البطن والأرداف والفخذين والذراعين. ومن هذه الطرق تلك التي تعتمد على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يترافق مع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. ومنها الحميات الموقتة التي تقوم على تناول مكون واحد والتي يمكن أن تنتج عنها يعض الاعراض الجانبية في حال تم اتباعها لمدة طويلة. ومنها أيضاً أنواع الرجيم قصيرة المدى والتي تقوم على تناول الطعام الصحي في وجبات صغيرة. وتعتبر من أفضل أنواع الجميات لأنها تحد من الشعور بالجوع خلال ساعات النهار الطويلة. وفي هذا السياق نذكر رجيم ملعقتين كل ساعتين الذي يمكن أن يساعد على نسف الدهون وخسارة من 3 إلى 4 كيلوغرامات في 5 أيام فقط.

قواعد الرجيم

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يمكن اعتماد هذا الرجيم طريقة تساعد على نسف الدهون في مدة لا تتجاوز الـ 5 أيام. وهو يقوم على مجموعة من القواعد سهلة التطبيق.

- تناول ملعقتي طعام من الأكل الصحي مرة كل ساعتين. فهذا يساهم في الحد من الشعور بالجوع وبالتالي من تناول الاطعمة الضارة التي تحتوي على الدهون والسكريات.

- يمكن في هذه الحالة تناول الطعام المحضر منزلياً من دون دسم والخضاروالفواكه المقطعة، أنواع الحساء، العصائر الطبيعية، السلطات، الأجبان والألبان قليلة الدسم، المخفوقات المنزلية، حبوب الفطور غير المحلاة، اللحم والدجاج والأسماك قليلة الدهون، الأرز المطهو على البخار، الحبوب والبقوليات، الخلاصات العشبية وغيرها.

- من الضروري شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء يومياً في الفترات الفاصلة بين هذه الوجبات الصغيرة. فهذا يساعد على الاحساس بالامتلاء ويحد من الرغبة في الأكل.

- عدم اتباع هذا البرنامج لمدة تزيد على 5 ايام من اجل عدم المعاناة من بعض المشاكل المعوية والاعراض الجانبية الضارة. ومن المهم قبل هذا استشارة الطبيبة او اختصاصية التغذية لمعرفة المنافع التي يمكن الحصول عليها والمضار التي يمكن أن تنتج عن ذلك.

- عدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء.

فوائد الرجيم

- يساعد رجيم ملعقتين كل ساعتيبن على محاربة الشعور بالجوع الذي يدفع عادة إلى تناول الطعام وخصوصاً الغني بالدهون والسكر في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية. وهو ما يؤدي غالباً إلى اكتساب الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

- يساعد هذا الرجيم على الشعور بالشبع والامتلاء خلال ساعات النهار الطويلة. وهذا ما يمكن ان يساهم في كبح الشهية وخصوصاً خلال فترة المساء بعد انتهاء مدة الرجيم.

- يحتوي هذا الرجيم على الكثير من المكونات الصحية وخصوصاً البروتنيات والالياف التي تعزز الاحساس بالشبع وتسرع عملية الهضم وتحد من استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

- لا يسبب هذا الرجيم الشعور بالحرمان ولهذا فإنه قد لا يدفع بعد الانتهاء منه الى اظهار الرغبة في تناول الكثير من انواع الطعام.

- يمكن اتباع هذا الرجيم خلال عطلة نهاية الاسبوع فقط من اجل التفرغ لتقسيم الوجبات الصغيرة واختيار الاطعمة المناسبة. ولهذا يمكن تقسيم ايامه على عدة عطلات على ان يتم في ايام الاسبوع تناول الاطعمة الصحية مع شرب كمية كافية من الماء والتخلي عن السكريات المواد الدسمة وممارسة التمارسن الرياضية مثل المشي لمدة ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً او 30 دقيقة يومياً. فهذا يساعد على نحت الجسم ونسف الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة.

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