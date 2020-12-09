شكرا لقرائتكم خبر عن "فرقعة الأصابع" مش مجرد لعب.. مؤشر لإصابتك بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فرقعة" الأصابع من العادات المنتشرة بين الأشخاص، فهى عادة تربتط بعوامل نفسية تصدر نتيجة الشعور بالقلق والتوتر أحيانا، أو بسبب الإرهاق، لكنها قد تكون مؤشرا خطيرا لإصابتك ببعض الأمراض الخطيرة، لذا نصحت دراسة واردة في المجلة الطبية السويسرية عن مخاطر "فرقعة الأصابع" طبقا لما ورد في موقع healthline.

ومن أبرز الأمراض التي قد تكون أعراضها "فرقعة الأصابع:

1.قد تكون "فرقعة الأصابع" المتكرر مؤشر لإصابتك بسرطان الرئة، والذى يعد من أخطر أنواع السرطانات وتنخفض معدلات التعافى منه، نظرا لأنه يتم اكتشافه في مرحلة متأخرة.

2. التهاب المفاصل تتسبب تلك العادة في اصابتك بألم المفاصل خاصة باليد والتي قد تتطور لتصيبك بأمراض مزمنة بالمفاصل.

3. الشيخوخة نظرا لأن تلك العادة قد تصيب أصابع اليد بالشيخوخة والعجر في أوقات مبكرة من العمر.

4.قد تتسبب تلك العادة في حدوث تشوهات باليدين وخاصة بالأصابع

5. هبوط في الضغط يتعرض صاحب تلك العادة إلى هبوط حاد في الضغط نتيجة لوجود فقاعات من السائل بتلك المنطقة التي تحيط بالمفصل المتضرر.

وكشفت دراسة سابقة عن أسباب الصوت الذى يصدر عن "فرقعة الأصابع" حيث تبين أن هذا الصوت يكون ناتجا عن الانهيار الجزئي للتجويف والذى يستغرق 20 دقيقة لينهار تمامًا، بحيث يمكن تكوين تجويف جديد، مما يشير إلى أن هذا هو السبب الذي يجعلك غير قادر على القيام بذلك مرة أخرى على الفور بعد كسر مفاصل أصابعك.