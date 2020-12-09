شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشهية الرياضى اضطراب يصيب الرياضيين.. اعرف كل شىء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من اضطرابات في الأكل قد يكون أشهرها فقدان الشهية العصبي. الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي يحدون بشكل كبير من كمية الطعام الذي يتناولونه لديهم نظرة مشوهة لأجسادهم وخوف شديد من زيادة الوزن بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى مضاعفات خطيرة، وهناك نوع آخر يسمى فقدان الشهية الرياضي هو نوع مشابه من اضطراب الأكل المرتبط بالرياضيين، وفقا لتقرير لموقع healthline.

ما هو مرض فقدان الشهية الرياضي

فقدان الشهية الرياضي هو نوع من الأكل المضطرب الذي يؤثر على الرياضيين، يأخذ الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الرياضي عددًا محدودًا من السعرات الحرارية على الرغم من ارتفاع مستوى النشاط البدني، هذا السلوك يؤدي إلى نوع الجسم النحيل جداً وانخفاض الوزن.

وفقًا لمنشور صادر عن الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل، فقد الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الرياضي خمسة % على الأقل من وزن الجسم الصحي بسبب تقييد السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بشكل مفرط.

قد لا يعتقد الشخص المصاب بفقدان الشهية الرياضي أن سلوكياته غير صحية في الواقع ، قد ينظرون إليها على أنها طبيعية في سياق الرياضة أو النشاط الذي يشاركون فيه.

عادةً ما يستوفى المصابون بفقدان الشهية الرياضي بعض معايير اضطرابات الأكل الأخرى ، وليس جميعها لهذا السبب ، غالبًا ما يُصنف فقدان الشهية الرياضي على أنه اضطراب في الأكل غير محدد بطريقة أخرى.

قد يكون الرياضيون المصابون بفقدان الشهية الرياضي أكثر عرضة لإصابات العضلات والعظام بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعانين أيضًا من مضاعفات أخرى ، مثل نقص التغذية

أعراض مرض فقدان الشهية الرياضي

على غرار المصابين بفقدان الشهية العصبي ، يحد الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الرياضي من تناول السعرات الحرارية بهذه الطريقة ، يمكنهم إما إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن منخفض بالفعل.

مع فقدان الشهية الرياضي ، غالبًا ما يحدث تقييد السعرات الحرارية في شكل نظام غذائي متخصص. ومع ذلك ، قد يحدث أيضًا القيء الذاتي وإساءة استخدام الملينات أو مدرات البول.

يمكن أن يكون للحد من تناول السعرات الحرارية العديد من التأثيرات الملحوظة ، بما في ذلك:

انخفاض مستويات الطاقة أو التعب، مشاكل في التركيز أو التركيز، الدوار أو الدوخة، التهيج.