5 نصائح للمرأة قبل ممارسة الرياضة أثناء الحمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الرياضة جزءاً أساسيا في حياة الفرد، لتقوية مناعة الجسم، خاصة النساء في وقت الحمل، ولكن يجب علي الحامل قبل أن تمارس الرياضة أن تلجأ إلى استشارة طبيب قبل البدء بأي نشاط جسدي.
الحمل
ومن المعروف أنه على النساء الاسترخاء وقت الحمل، ولكن الراحة والاسترخاء المفرط يؤديان إلى مضاعفات كثيرة بسبب عدم ممارسة النشاط البدني، الذي قد يؤدى الي الإجهاض التلقائي، وعيوب الأنبوب العصبي، وسكري الحمل، وتوقف التنفس أثناء النوم، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة.
الحمل يوجا
في هذا التقرير نوضح أهمي ممارسة الرياضة للنساء الحمل وفقا لموقع boldsky.
- المساعدة في نوم أفضل.
- تعزيز المزاج ومستويات الطاقة.
- تقليل آلام الظهر والإمساك والانتفاخ والتورم.
- تعزيز القوة والقدرة على التحمل.
- زيادة معدل ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية.
- تقصير المخاض وتقليل الحاجة إلى الأدوية المسكنة للألم.
الحمل
أما بالنسبة ما هي التمارين الآمنة أثناء الحمل فهى المشي، ركوب الدراجات، والسباحة، واليوجا.
- ارتدِى ملابس فضفاضة ومريحة وحمالة صدر مناسبة.
- اختر أحذية داعمة مخصصة لنوع التمرين الذي تمارسه للمساعدة في منع الإصابة
- تمرنى على سطح مستوى لمنع الإصابة، وتجنبى ارتفاع درجة حرارة جسمك عند ممارسة الرياضة
- تناولى وجبتك قبل التمرين بساعة على الأقل، اشربى الماء قبل التمرين وأثناء وبعده للحفاظ على رطوبة جسمك
- لا ترهقى نفسك عند ممارسة الرياضة، و تجنبى ممارسة التمارين الشاقة في الطقس الحار والرطب.
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