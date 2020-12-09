شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للمرأة قبل ممارسة الرياضة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الرياضة جزءاً أساسيا في حياة الفرد، لتقوية مناعة الجسم، خاصة النساء في وقت الحمل، ولكن يجب علي الحامل قبل أن تمارس الرياضة أن تلجأ إلى استشارة طبيب قبل البدء بأي نشاط جسدي.



الحمل

ومن المعروف أنه على النساء الاسترخاء وقت الحمل، ولكن الراحة والاسترخاء المفرط يؤديان إلى مضاعفات كثيرة بسبب عدم ممارسة النشاط البدني، الذي قد يؤدى الي الإجهاض التلقائي، وعيوب الأنبوب العصبي، وسكري الحمل، وتوقف التنفس أثناء النوم، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة.



الحمل يوجا

في هذا التقرير نوضح أهمي ممارسة الرياضة للنساء الحمل وفقا لموقع boldsky.

- المساعدة في نوم أفضل.

- تعزيز المزاج ومستويات الطاقة.

- تقليل آلام الظهر والإمساك والانتفاخ والتورم.

- تعزيز القوة والقدرة على التحمل.

- زيادة معدل ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية.

- تقصير المخاض وتقليل الحاجة إلى الأدوية المسكنة للألم.



الحمل

أما بالنسبة ما هي التمارين الآمنة أثناء الحمل فهى المشي، ركوب الدراجات، والسباحة، واليوجا.