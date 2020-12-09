تعرف على فوائد شوربة الطماطم لتقوية صحة القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساء الطماطم الهندية، وجبة شعبية مفيدة لها فوائد صحية عديدة وتعتبر بمثابة النظام الغذائي الشتوي المثالي ومن معززات المناعة، حسبما ذكر موقع " timesnownews" إليك ما تحتاج لمعرفته حول متوسط عدد السعرات الحرارية والحقائق الغذائية التى يحتوى عليها "حساء الطماطم" :

شوربة هندى:

تعرف مدينة نيودلهي عاصمة الهند بأنواع الحساء سهلة التحضير، وعند تحضيرها بالطريقة الصحيحة وبخضار طازج غير مجمد لفترة طويلة، و بالطهى الجيد يجعل لها فوائد صحية هائلة، وبالإضافة إلى حساء الطماطم هناك مجموعة متنوعة شهيرة من أنواع الحساء الأخرى ومنها حساء الملفوف وحساء الدجاج وحساء الفطر خلال فصل الشتاء، يميل الناس إلى الأطباق الفاخرة التي يمكن أن توفر الدفء لأجسادهم، وتقيهم من البرد وأعراضه.

فوائد حساء الطماطم: إنقاص الوزن

يميل الأشخاص الذين يعملون على خطط إدارة الوزن إلى اختيار الأطباق التي يمكن أن تقدم فوائد لفقدان الوزن، وبالإضافة لما تتضمنه الطماطم من الكربوهيدرات المنخفضة، تعد الطماطم مصدرًا غنيًا للألياف التي يمكن أن تحسن صحة الأمعاء وتعزز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد أيضا في الحفاظ على برنامج غذائي جيد وبالتالي تحفيز عملية فقدان الوزن.

صحة القلب

تعمل حساء الطماطم كمضادات للأكسدة وتسهم بشكل كبير في تقوية وتعزيز صحة القلب، فهي غنية بمضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، ويمكن أن تساعد أيضا في إدارة مستويات ضغط الدم في الجسم. وفي الحفاظ على مستوى نبضات القلب والأوعية الدموية.

صحة للبشرة

تعتبر مادة الليكوبين التي توجد في الطماطم مفيدا للبشرة، يمكن أن تحمى الجلد من حروق الشمس، كما أنه يشفي الجلد للحفاظ على صحته وشبابه.

كما من المكونات الرئيسية المستخدمة في حساء الطماطم تشمل الكريمة والطماطم والماء، متوسط ​​السعرات الحرارية الموجودة في وعاء 100 جرام من حساء الطماطم حوالي 40 سعرة حرارية.